До 18 мая из-за границы туляков вывезут на 16 рейсах

На данный момент в регион удалось вернуть уже 65 наших соотечественников, застрявших за рубежом.

6 мая в правительстве региона состоялось заседание под руководством губернатора Алексея Дюмина.

Министр информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил о работе по возвращению туляков из-за рубежа.

При участии Алексея Дюмина и во взаимодействии с МИД РФ, Минкомсвязи РФ , посольствами России за рубежом в регион на данный момент удалось вернуть из-за границы уже 65 наших соотечественников.

До 18 мая запланировано еще 16 рейсов из стран, в которых остаются туляки. Работа по их возвращению будет продолжена.

Напомним, по прилете всем гражданам следует отправиться на изоляцию на 14 дней. Это необходимо, чтобы минимизировать риски распространения инфекции.

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