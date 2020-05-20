Фото: стоп-кадр видео.
В Туле водитель внедорожника «выдавил» легковушку на обочину
Явно неаккуратное вождение попало на запись видеорегистратора.
Пользователь Myslo white7171 прислал в редакцию кадры с видеорегистратора своего автомобиля. Запись сделана 19 мая на Епифанском шоссе в Туле.
«Водитель Toyota Land Cruiser с государственными регистрационными знаками К989ОТ 71RUS выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра, чем нарушил ПДД РФ п. 11.1 и п. 11.2, в результате чего встречному автомобилю пришлось уходить на обочину, чтобы избежать аварии», — объяснил автор видео.
Разметки и запрещающих обгон знаков на данном участке дороги нет, поэтому действия водителя внедорожника можно трактовать только как агрессивную езду. Однако, к сожалению, ответственность за такое нарушение пока не предусмотрена — законопроект все еще находится на рассмотрении.
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