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В Туле водитель внедорожника «выдавил» легковушку на обочину
Фото: стоп-кадр видео.

В Туле водитель внедорожника «выдавил» легковушку на обочину

Явно неаккуратное вождение попало на запись видеорегистратора.

Пользователь Myslo white7171 прислал в редакцию кадры с видеорегистратора своего автомобиля. Запись сделана 19 мая на Епифанском шоссе в Туле.
 
«Водитель Toyota Land Cruiser с государственными регистрационными знаками К989ОТ 71RUS выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра, чем нарушил ПДД РФ п. 11.1 и п. 11.2, в результате чего встречному автомобилю пришлось уходить на обочину, чтобы избежать аварии», — объяснил автор видео.
 
Разметки и запрещающих обгон знаков на данном участке дороги нет, поэтому действия водителя внедорожника можно трактовать только как агрессивную езду. Однако, к сожалению, ответственность за такое нарушение пока не предусмотрена — законопроект все еще находится на рассмотрении.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:22 +5
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