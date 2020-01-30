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Туляков напугало видео с медиками и пациентом в капсуле биозащиты
Фото: стоп-кадр из видео

Туляков напугало видео с медиками и пациентом в капсуле биозащиты

Роспотребнадзор сообщил о комплексе противоэпидемических мероприятий по месту жительства мужчины.

30 января на сайте регионального управления Роспотребнадзора был опубликован пресс-релиз. Из текста официального сообщения следует, что 29 января у жителя города Тулы был зарегистрирован случай ОРВИ. Мужчина отдыхал на острове Хайнань Китайской Народной Республики.

Больной госпитализирован в инфекционное отделение, за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование.

«Организуется комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и министерства здравоохранения Тульской области», — гласит текст пресс-релиза.

Стоит отметить, что сообщение Роспотребнадзора может быть реакцией на публикацию в социальных сетях видео, на котором запечатлен автомобиль регионального Центра медицины катастроф. На кадрах видно, что люди в защитных костюмах грузят в машину находящегося в капсуле биозащиты пациента.

Напомним, 22 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе. Участники совещания в том числе обсудили вопрос возможного распространения нового вируса, который с конца декабря 2019 года вызывает массовые заболевания в Китайской Народной Республике.

Алексей Дюмин отметил, что КНР — инвестиционный партнер Тульской области. В регионе есть ряд предприятий, в которых работают граждане КНР.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:49 +3
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