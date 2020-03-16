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В Тульской области школы переводят «на удаленку», детсады работают в штатном режиме
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области школы переводят «на удаленку», детсады работают в штатном режиме

Об этом 16 марта заявила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

По словам Алевтины Шевелевой, в регионе организован ежедневный мониторинг инфекционных заболеваний в образовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка среди детей
оценивается как благополучная.
 
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации региональное министерство образования рекомендует во всех образовательных организациях:
 
  • усилить санитарно-эпидемиологических мероприятия;
  • отменить все массовые мероприятия;
  • с 17 марта организовать работу по переводу школ, а также учреждений среднего профессионального и дополнительного образования региона на дистанционную форму обучения.
Ограничительные мероприятия продлятся 14 дней.
 
Детские сады продолжат работать в штатном режиме.
 
– Учебный процесс продолжится, все образовательные организации готовы к переходу на дистанционный режим обучения. Для этого имеются соответствующие образовательные программы и технические средства. Главное сейчас — сохранение здоровья детей, — сказала Алевтина Шевелева.
 
Министр также отметила, что дополнительные каникулы, которые
вводились в Тульской области в феврале, принесли эффект: в
период ожидаемого эпидемического подъема удалось
предотвратить распространение респираторных инфекций среди
детей.
Сюжет: Коронавирус
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