В Тульской области школы переводят «на удаленку», детсады работают в штатном режиме

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Об этом 16 марта заявила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

По словам Алевтины Шевелевой, в регионе организован ежедневный мониторинг инфекционных заболеваний в образовательных организациях.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка среди детей

оценивается как благополучная.

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации региональное министерство образования рекомендует во всех образовательных организациях:

усилить санитарно-эпидемиологических мероприятия;

отменить все массовые мероприятия;

с 17 марта организовать работу по переводу школ, а также учреждений среднего профессионального и дополнительного образования региона на дистанционную форму обучения.

Ограничительные мероприятия продлятся 14 дней.

Детские сады продолжат работать в штатном режиме.

– Учебный процесс продолжится, все образовательные организации готовы к переходу на дистанционный режим обучения. Для этого имеются соответствующие образовательные программы и технические средства. Главное сейчас — сохранение здоровья детей, — сказала Алевтина Шевелева.

Министр также отметила, что дополнительные каникулы, которые

вводились в Тульской области в феврале, принесли эффект: в

период ожидаемого эпидемического подъема удалось

предотвратить распространение респираторных инфекций среди

детей.