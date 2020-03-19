В Туле зафиксированы первые три случая заражением коронавирусом
Это два взрослых и один ребенок. Об этом сообщил губернатор Тульской области Алексея Дюмин.
Сегодня, 19 марта, Новосибирский центр «Вектор» дал подтверждение о трех положительных анализах на covid-19 у туляков.
Все эти люди отдыхали из Италии. Они своевременно были изолированы и помещены в медучреждение с соблюдением всех норм. Сейчас состояние ребенка нормальное (по данным Myslo, ребенку 2 года). Температура у взрослых 37.
Все, кто общался с зараженными людьми, изолированы.
Об этом сообщили на заседании региональной оперативной группы по координации деятельности, направленной на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Всего в Тульской области изолированы 302 человека.
Новость дополняется.
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