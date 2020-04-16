На трассах в Тульской области выставят посты для контроля за въезжающими в регион

Напомним: все, кто приезжает в нашу область, с 17 апреля обязаны самоизолироваться на 14 дней.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин напомнил, что в соответствии с указом губернатора с 17 апреля все прибывающие в наш регион из других субъектов РФ должны самоизолироваться на 14 дней.

По словам Валерия Шерина, две трети случаев заражения коронавирусом в Тульской области связаны с контактами в Москве и Подмосковье:

– Это те, кто к нам приехал либо имел бытовые контакты с членами семьи. Или те, кто выезжает на работу, — охранники, медработники. У нас высокая трудовая миграция и вообще объем, в том числе бытовых перемещений между субъектами. Это обуславливает высокий рост количества зараженных.

В связи с этим было принято решение о введении режима обязательной самоизоляции.

– Это не ограничение въезда на территорию Тульской области, — отметил Валерий Шерин. — Ограничить въезд на территорию субъекта может только федеральное правительство.

Первый замгубернатора разъяснил, что ограничения не распространяются на грузовой транспорт, транзитные перемещения:

— Если наш житель работает вахтовым методом в другом регионе, он обязан минимизировать контакты и обеспечить самоизоляцию на межвахтовый период. Всё его нахождение на территории Тульской области должно протекать с соблюдением режима самоизоляции.

По словам Валерия Шерина, в регионе с 17 апреля организуют работу постов, которые будут формировать учет въезжающих на территорию Тульской области, вести сбор необходимых данных, интересоваться целью визита, местом пребывания и проводить мероприятия выборочного контроля. Въезжающим будут вручать уведомления и памятки.

– Невозможно обеспечить сплошной учет и тотальный контроль за всеми перемещениями, — заявил председатель регионального правительства. – Но вместе с тем требование должно соблюдаться.

На федеральных трассах на выездах на Москву, Калугу, Рязань выставят посты. Они будут оборудованы средствами технического контроля для поточного учета всех въезжающих автомобилей. Учет будут осуществлять сотрудники полиции.

– Дальше будут проводиться мероприятия с учетом геолокационного контроля, который разворачивает на территории страны федеральное министерство информатизации, — заявил Шерин.

Следить за въезжающими также будут на ж/д и автовокзалах.

Расширен перечень должностных лиц и органов власти, которые могут выполнять эту работу. Это сотрудники УМВД, МЧС, Росгвардии, сотрудники территориальных подразделений противопожарных служб и др. Сил и средств в регионе для этого достаточно.

Напомним, с 17 апреля все прибывающие в область из других регионов (как жители, так и гости) обязаны обеспечить самоизоляцию по месту постоянного (временного) пребывания на 14 дней.

При этом приезжие должны сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02. А в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно вызвать врача на дом.

Эти требования не распространяются на граждан, следующих транзитом через Тульскую область и прибывающих в служебные командировки. Также они не касаются водителей, осуществляющих грузовые перевозки.

Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности (штраф до 30 тысяч рублей).