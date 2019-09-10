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Туляки жалуются на невыносимую вонь в городе
Фото: http://www.oka.fm.

Туляки жалуются на невыносимую вонь в городе

Ужасный запах стоит в вечернее время в некоторых районах Тулы.

Туляки бьют тревогу: уже несколько недель в городе по вечерам стоит невыносимая вонь. Стойкий запах фекалий (или еще чего-то) ощущается, в основном, в Пролетарском районе, на Новомосковском шоссе, а вчера вонища добралась и до Зеленстроя. По словам горожан, дышать просто невозможно! В квартирах даже приходится закрывать форточки и балкон.

На странный запах жалуются не только в соцсетях, пользователи портала Myslo пишут блоги на эту тему — можно прочитать тут и тут. Все гадают, откуда идет эта вонь.

— В районе музея Крылова вчера вечером [7 сентября] в 21.00 проходил, вонь была адская, запах очень напоминал птицефабрику или свиноферму! — пишет gribory))).

— Всем острякам и скептикам предлагаю после 20.00 пройти по маршруту ул. Кутузова от «Миража» до стадиона «Металлург» и убедиться, что запах горелой помойки или еще чего-то присутствует, — пишет alek.

— Ужас! На Металлургов вонь жуткая! Бежали с улицы с ребенком от этой вони, пришли домой, а тут ещё хуже! Через открытые окна все провоняло! Воняет, извините, г… м, — пишет Helen's.

Myslo обратился в компетентные органы с просьбой разобраться в этой ситуации.

 

Друзья, пишите в комментариях, в каких районах города чувствуется этот невыносимый запах.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:50 +7
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