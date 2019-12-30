новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин заявил, что «Дом губернатора» в Туле не снесут
Фото из группы ВКонтакте "Тула ушедшего века".

Алексей Дюмин заявил, что «Дом губернатора» в Туле не снесут

Также здание не используют для бизнеса.

30 декабря губернатор Алексей Дюмин встретился с инициативной группой по вопросу реставрации «Дома губернатора». Это двухэтажное здание на пересечении улиц Свободы и Льва Толстого в Туле, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Алексей Дюмин поблагодарил туляков за неравнодушие. Глава региона подчеркнул, что «Дому губернатора» долгое время не уделяли должного внимания, и сегодня его реставрация требует очень серьезных финансовых затрат.

Из-за особенностей расположения здания в нём не получится разместить какое-либо социальное учреждение. Был найден частный инвестор. Сам проект реставрации разработан на бюджетные средства и уже прошёл государственную экспертизу.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, губернатор заверил участников встречи, что здание не снесут и не используют для бизнеса: именно с такими обязательными условиями оно будет выставлено на торги.

Вопрос реставрации и сохранения исторического облика «Дома губернатора» Алексей Дюмин держит на личном контроле.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:15 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
дом губернатора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прощай, 2019-й: чем запомнился Туле ушедший год
Прощай, 2019-й: чем запомнился Туле ушедший год
В Новомосковске 8-летний мальчик после ссоры с родителями ушел из дома и пропал
В Новомосковске 8-летний мальчик после ссоры с родителями ушел из дома и пропал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.