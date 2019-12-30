Алексей Дюмин заявил, что «Дом губернатора» в Туле не снесут

Фото из группы ВКонтакте "Тула ушедшего века".

Также здание не используют для бизнеса.

30 декабря губернатор Алексей Дюмин встретился с инициативной группой по вопросу реставрации «Дома губернатора». Это двухэтажное здание на пересечении улиц Свободы и Льва Толстого в Туле, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Алексей Дюмин поблагодарил туляков за неравнодушие. Глава региона подчеркнул, что «Дому губернатора» долгое время не уделяли должного внимания, и сегодня его реставрация требует очень серьезных финансовых затрат.

Из-за особенностей расположения здания в нём не получится разместить какое-либо социальное учреждение. Был найден частный инвестор. Сам проект реставрации разработан на бюджетные средства и уже прошёл государственную экспертизу.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, губернатор заверил участников встречи, что здание не снесут и не используют для бизнеса: именно с такими обязательными условиями оно будет выставлено на торги.

Вопрос реставрации и сохранения исторического облика «Дома губернатора» Алексей Дюмин держит на личном контроле.