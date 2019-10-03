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На строительство нового моста через Упу выделено 450 млн рублей
Фото из архива MySlo

На строительство нового моста через Упу выделено 450 млн рублей

Соответствующее распоряжение подписал глава областного правительства Валерий Шерин.

Руководитель регионального кабмина утвердил адресное пообъектное распределение бюджетных субсидий на строительство и ремонт дорог. Деньги будут выделяться в 2020-2021 годах.

Согласно этому документу, на строительство нового городского моста через Упу Тула получит 450 млн рублей. Напомним, возведение этого сооружения должно начаться в июле следующего года.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 +3
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