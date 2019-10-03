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На строительство нового моста через Упу выделено 450 млн рублей
Соответствующее распоряжение подписал глава областного правительства Валерий Шерин.
Руководитель регионального кабмина утвердил адресное пообъектное распределение бюджетных субсидий на строительство и ремонт дорог. Деньги будут выделяться в 2020-2021 годах.
Согласно этому документу, на строительство нового городского моста через Упу Тула получит 450 млн рублей. Напомним, возведение этого сооружения должно начаться в июле следующего года.
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