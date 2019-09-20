Официально: Евгений Авилов уходит с поста главы администрации Тулы

Фото из архива Myslo.

Об этом Евгений Васильевич написал на своей странице ВКонтакте.

Ранее Myslo со ссылкой на региональные СМИ сообщал, что Евгений Авилов отказался от мандата депутата Тульской городской Думы. Сегодня Евгений Васильевич официально подтвердил эту информацию и сообщил, что также покидает пост главы администрации Тулы:

- Уважаемые земляки! 8 сентября, в единый день голосования, прошли выборы Тульской городской думы нового созыва. В ближайшее время в руководстве города произойдут кадровые перемены. Будет новый председатель Тульской городской Думы и новый глава городской администрации.

Я написал заявление о сложении полномочий главы администрации города Тулы и об отказе от мандата депутата Тульской городской Думы.

Более 18 лет я отработал в городе — и депутатом, и главой города, и главой администрации. Теперь планирую попробовать себя в новом качестве. Использовать свои знания и опыт для развития экономики и предпринимательства нашего города.

Туле необходимы новые идеи и решения. Уверен, что команда с этим справится. И мы вместе будем работать на благо родного города, делать жизнь в нем лучше и комфортнее!

Благодарю жителей за поддержку, а коллег — за совместную работу, — написал Евгений Авилов на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что ранее исполняющим обязанности главы администрации Тулы был назначен Дмитрий Миляев.

Кроме того, мэр Тулы Юрий Цкипури также заявил о досрочном прекращении полномочий как главы города и депутата городской Думы.