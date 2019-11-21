Вонь в Туле: После проверки прокуратуры птицефабрику «Тульская» оштрафовали на 20 тыс. рублей

Фото из архива Myslo.

В суд направлено заявление «о понуждении юрлица к организации зоны хранения и утилизации отходов производства».

Природоохранная прокуратура с привлечением специалистов регионального комитета ветеринарии по факту публикации в СМИ, а также информации минприроды проверила птицефабрику «Тульская».

В ходе проверки установлено, что на предприятии отсутствует пометохранилище, площадка для компостирования, цех сушки помета. В продуктах жизнедеятельности птиц выявлено превышение количества токсичного элемента (цинка), индекса энтерококков и других показателей качества.

- Также установлено, что птицефабрика ежедневно передает в безвозмездное пользование физическому лицу куриный помет, не прошедший обеззараживание, что может привести к выносу инфекционного агента во внешнюю среду, в результате чего существует вероятность распространения заразных болезней, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки в адрес генерального директора предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

- В связи с тем, что выявленные нарушения устранены не в полном объеме, прокуратура в суд направила исковое заявление о понуждении юридического лица к организации зоны хранения и утилизации отходов производства, — сообщает ведомство.

Решением Ленинского районного суда юрлицо привлечено к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, в начале сентября Тулу по вечерам накрывал неприятный запах. На жуткую вонь жаловались жители нескольких районов города. Корреспонденты Myslo провели собственное расследование и обнаружили предполагаемый источник ужасного запаха.

У деревни Бабанино мы нашли поле, на котором в большом количестве складирован куриный навоз с перьями. Дышать без респиратора здесь было практически нереально.

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