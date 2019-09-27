Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 27 сентября, состоялось первое заседание Тульской городской думы 6 созыва. На заседание пришли 32 депутата из 35 выбранных. Они выбрали мэра города.

За кандидатуру Ольги Слюсаревой проголосовали 29 человек, один — против, один воздержался и один не голосовал.

Юрий Цкипури вручил Ольге Слюсаревой символичный ключ от города.

Напомним, ранее мэром Тулы был Юрий Цкипури. О досрочном прекращении полномочий главы он объявил 19 сентября.

ДОСЬЕ MYSLO

Ольга Анатольевна Слюсарева

Родилась 28 апреля 1969 г. в городе Червоный Донец (Украина).

Окончила: ТГПУ им. Л. Н. Толстого , факультет физического воспитания, Орловскую региональную академию государ­ственной службы (ныне РАНХиГС).

Российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка (бронза в 2000 г. в Сиднее, золото и бронза и в 2004 г. в Афинах), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.

Почетный гражданин городов Тула, Батайск, Афины.

Семья: муж Константин Пономарев, сын Сергей Ростовцев (1997 г. р., от первого брака), сыновья Егор (2009), Богдан (2012) и Никита (2016) Пономаревы.

В июле 2012 года назначена председателем комитета Тульской области по спорту и молодёжной политике.

В сентябре 2014 года Ольга Анатольевна была избрана депутатом Тульской областной думы.