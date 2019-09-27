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Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева
Фото Алексея Пирязева.

Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева

Ее кандидатуру поддержали 29 депутатов тульской гордумы.

Сегодня, 27 сентября, состоялось первое заседание Тульской городской думы 6 созыва. На заседание пришли 32 депутата из 35 выбранных. Они выбрали мэра города.

За кандидатуру Ольги Слюсаревой проголосовали 29 человек, один — против, один воздержался и один не голосовал.

Юрий Цкипури вручил Ольге Слюсаревой символичный ключ от города.

Напомним, ранее мэром Тулы был Юрий Цкипури. О досрочном прекращении полномочий главы он объявил 19 сентября.

ДОСЬЕ MYSLO

Ольга Анатольевна Слюсарева

Родилась 28 апреля 1969 г. в городе Червоный Донец (Украина).

Окончила: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, факультет физического воспитания, Орловскую региональную академию государ­ственной службы (ныне РАНХиГС).

Российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка (бронза в 2000 г. в Сиднее, золото и бронза и в 2004 г. в Афинах), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.

Почетный гражданин городов Тула, Батайск, Афины.

Семья: муж Константин Пономарев, сын Сергей Ростовцев (1997 г. р., от первого брака), сыновья Егор (2009), Богдан (2012) и Никита (2016) Пономаревы.

В июле 2012 года назначена председателем комитета Тульской области по спорту и молодёжной политике.

В сентябре 2014 года Ольга Анатольевна была избрана депутатом Тульской областной думы.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:05 −2
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