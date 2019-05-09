Под Тулой рядом с частным домом образовался провал глубиной в пять этажей
ЧП произошло 8 мая в Киреевском районе.
В селе Дедилово во дворе одного из частных домов провалился грунт. В результате образовался гигантский провал размером с пятиэтажный дом: глубина ямы навскидку не менее 15 метров, диаметр — около 30 метров. По словам местных жителей, в этот момент они слышали сильный гул.
Корреспонденты Myslo побывали на месте провала. Сейчас там все огорожено сигнальной лентой: к краю обрыва подходить опасно. Вся земля вокруг усеяна внушительными трещинами, яма может продолжить расширяться в любой момент.
Владелец дома, огород которого в одну минуту ушел под землю, приобрел домовладение недавно и использовал как дачу в летний период.
У туляка Дмитрия Коновалова такой же дом, рядом по-соседству:
Дмитрий Коновалов
- Кто-то из соседей позвонил и сообщил о происшествии. Мы с родителями приехали, провал увидели не сразу. Потом уже отец говорит: «Смотрите, у соседа на огороде ямища». Подходить близко не стали — опасно.
В огороде у Дмитрия — такой же провал грунта, огромная яма, залитая водой. Правда, здесь «земля разверзлась» чуть ли не 100 лет назад.
- Мне об этом еще бабушка рассказывала. Ночью все спали, услышали треск, гром. На этом месте раньше стоял огромный амбар с зерном. Вышли на улицу, а амбара как не бывало — под землю ушел. Для жизни яма нам никак не мешает, обросла травой, на дне — болото.
В наших краях такие провалы не редкость, — поясняет Дмитрий. — Старожилы говорят, что под горой проходит пещера, туннель какой-то орды, — мифов много, ничего утверждать нельзя. На это у нас ученые есть.
Кстати, еще в 2016 году Myslo рассказывал о проблемах, с которыми уже много лет приходится существовать жителям села Дедилово. Провалы, просадка грунта, заболачивание территории и трещины в домах – все это люди связывают с шахтами, которые в 20-м веке вырабатывались под поселком. Остро проблема подтопления участков встала в 2016 году. Многие строения быстро отреагировали на повышенную влажность: стены стали покрываются трещинами, а оконные стекла не выдерживают нагрузки и лопаются.
Стены домов покрыты трещинами.
На месте огорода Нелли Соколовой теперь водоем. Пришлось земледелие заменить на птицеводство – в хозяйстве несколько десятков гусей и уток.
Местный житель Валерий Шемякин видит причину подтопления в том, что в свое время ликвидация шахт была проведена спустя рукава:
Валерий Шемякин
– Согласно отчетам о ликвидации, пустоты в шахтах должны были заполнить песком. Но сделано это было только на бумаге, выделенные же на это деньги растрачены. Позже это вскрылось, возбудили уголовное дело, был суд. На данный момент виновные уже отсидели свой срок.Ликвидацию же шахт никто так и не довел до конца. Из-за этого сейчас мы столкнулись с проблемой неконтролируемого подъема воды и заполнения ею стволов и лав шахт. А это привело к поднятию уровня грунтовых вод.