Под Тулой рядом с частным домом образовался провал глубиной в пять этажей

Сергей Стариков, Юлия Королева. Фото и видео Сергея Старикова.

В селе Дедилово во дворе одного из частных домов провалился грунт. В результате образовался гигантский провал размером с пятиэтажный дом: глубина ямы навскидку не менее 15 метров, диаметр — около 30 метров. По словам местных жителей, в этот момент они слышали сильный гул.

Корреспонденты Myslo побывали на месте провала. Сейчас там все огорожено сигнальной лентой: к краю обрыва подходить опасно. Вся земля вокруг усеяна внушительными трещинами, яма может продолжить расширяться в любой момент.

Владелец дома, огород которого в одну минуту ушел под землю, приобрел домовладение недавно и использовал как дачу в летний период.

У туляка Дмитрия Коновалова такой же дом, рядом по-соседству:

Дмитрий Коновалов - Кто-то из соседей позвонил и сообщил о происшествии. Мы с родителями приехали, провал увидели не сразу. Потом уже отец говорит: «Смотрите, у соседа на огороде ямища». Подходить близко не стали — опасно.

В огороде у Дмитрия — такой же провал грунта, огромная яма, залитая водой. Правда, здесь «земля разверзлась» чуть ли не 100 лет назад.

- Мне об этом еще бабушка рассказывала. Ночью все спали, услышали треск, гром. На этом месте раньше стоял огромный амбар с зерном. Вышли на улицу, а амбара как не бывало — под землю ушел. Для жизни яма нам никак не мешает, обросла травой, на дне — болото.

В наших краях такие провалы не редкость, — поясняет Дмитрий. — Старожилы говорят, что под горой проходит пещера, туннель какой-то орды, — мифов много, ничего утверждать нельзя. На это у нас ученые есть.

Кстати, еще в 2016 году Myslo рассказывал о проблемах, с которыми уже много лет приходится существовать жителям села Дедилово. Провалы, просадка грунта, заболачивание территории и трещины в домах – все это люди связывают с шахтами, которые в 20-м веке вырабатывались под поселком. Остро проблема подтопления участков встала в 2016 году. Многие строения быстро отреагировали на повышенную влажность: стены стали покрываются трещинами, а оконные стекла не выдерживают нагрузки и лопаются.

Стены домов покрыты трещинами.

На месте огорода Нелли Соколовой теперь водоем. Пришлось земледелие заменить на птицеводство – в хозяйстве несколько десятков гусей и уток.



Местный житель Валерий Шемякин видит причину подтопления в том, что в свое время ликвидация шахт была проведена спустя рукава: