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В Туле начал разрушаться Баташевский мост: фоторепортаж
Фото Сергея Старикова

В Туле начал разрушаться Баташевский мост: фоторепортаж

Как сообщает наш корреспондент, одна из опор сооружения выглядит отошедшей в сторону.

В среду, 17 июля, в редакцию Myslo поступило несколько сообщений от читателей, которые сообщили об обрушении Баташевского моста, соединяющего Зареченский и Пролетарский районы. О необходимости ремонта тульских мостов мы писали ещё три года назад.

Для проверки информации на место выехал наш корреспондент. По его словам, сторона моста, ведущая из Пролетарского района в Заречье, перекрыта, движение транспорта остановлено, на ней установлены временные знаки и бетонные блоки.

В вечерний час пик водители не могут определиться в очередности проезда этого участка и создают аварийные ситуации. На перекрытом участке дорожное полотно просело примерно на 30-40 см. Кроме того, одна из опор выглядит полностью проржавевшей и «отошедшей» в сторону.

Вопрос ремонта моста стал одним из основных на оперативном совещании у главы региона Алексея Дюмина.

Проведенное обследование показало, что опоры моста нуждаются в срочном ремонте. Эксплуатация сооружения приостановлена. Планируется, что в течение июля будет завершено проектирование мероприятий по укреплению несущих конструкций. Движение транспорта по мосту возобновится в сентябре.

Губернатор поручил первому заместителю главы администрации Тулы Владиславу Галкину принять все возможные меры, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

UPD: 17 июля, в 19.27 в публикацию внесены уточнения. 

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В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 1
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 2
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 3
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 4
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 5
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 6
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 7
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 8
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 9
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 10
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 11
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 12
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 13
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 14
В Туле разрушается Баташевский мост, Фото: 15
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:54 0
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