новости
новости
Регистрация
За год в Тульской области благоустроили 320 дворов
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

За год в Тульской области благоустроили 320 дворов

Зампред правительства Тульской области Элеонора Шевченко провела заседание межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В этом году в регионе в программу благоустройства вошло 350 объектов – 320 дворов и 30 общественных пространств. Все работы уже завершены. По словам Элеоноры Шевченко, жители активно участвуют в отборе новых территорий для включения их в программу, а также в приёмке работ.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что завершен первый этап реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы проводились в Чекалине и Крапивне. В этом году победителями конкурса стали Богородицк и Венев. 

– Комплексные проекты благоустройства вдохнули жизнь в эти города. Сделаны первые шаги на пути их преображения. Для нас важно создать комфортную среду для жителей, а также привлечь туристов, – подытожила Элеонора Шевченко и призвала глав муниципалитетов участвовать в конкурсе в следующем году.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:55 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиФормирование комфортной городской средыпрограмма благоустройстваблагоустройство дворов
Люди
Элеонора ШевченкоОлег Дючков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк сорвал цепочку с шеи собутыльницы
Туляк сорвал цепочку с шеи собутыльницы
Прощай, 2019-й: чем запомнился Туле ушедший год
Прощай, 2019-й: чем запомнился Туле ушедший год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.