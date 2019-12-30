За год в Тульской области благоустроили 320 дворов

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В этом году в регионе в программу благоустройства вошло 350 объектов – 320 дворов и 30 общественных пространств. Все работы уже завершены. По словам Элеоноры Шевченко, жители активно участвуют в отборе новых территорий для включения их в программу, а также в приёмке работ.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что завершен первый этап реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы проводились в Чекалине и Крапивне. В этом году победителями конкурса стали Богородицк и Венев.

– Комплексные проекты благоустройства вдохнули жизнь в эти города. Сделаны первые шаги на пути их преображения. Для нас важно создать комфортную среду для жителей, а также привлечь туристов, – подытожила Элеонора Шевченко и призвала глав муниципалитетов участвовать в конкурсе в следующем году.