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«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке: доломитовая мука сработала?

«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке: доломитовая мука сработала?

По состоянию на 3 сентября место стало выглядеть намного лучше и безопаснее.

Утром 3 сентября корреспонденты Myslo вновь побывали в тульских Комарках, где из-под земли сочились нефтепродукты. Ситуация явно улучшилась.
 
 
Сейчас площадка представляет собой достаточно твердую поверхность. Признаки выхода битума на поверхность остались, но они незначительны по сравнению с тем, что происходило на этом же месте месяц назад, когда утечка только была обнаружена:
 
 
Напомним, после публикации Myslo об экологическом происшествии в Комарках была собрана специальная комиссия из сотрудников городской администрации, представителей регионального министерства природных ресурсов и экологии, МЧС, Росприроднадзора и геофизиков. Ликвидировать очаг загрязнения решили в два этапа.
 
- Было выявлено, что на место изъятого загрязняющего вещества поступило такое же количество нефтесодержащего продукта (порядка 80 куб. м было удалено специалистами и тот же объем был восполнен). В связи с чем в рамках первого этапа работ решили засыпать очаг доломитовой мукой, которая, вступая в реакцию с битумом, образует твердую поверхность, — сообщила пресс-служба городской администрации.
 
Работы контролирует, в том числе, и министерство экологии и природных ресурсов Тульской области.
 
После образования твердой «корки» место засыплют плодородным слоем почвы. На эти работы из бюджета города выделили 1,3 млн рублей.
 
Сюжет: Нефтепродукты в Комарках
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:55 +2
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