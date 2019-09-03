«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке: доломитовая мука сработала?

По состоянию на 3 сентября место стало выглядеть намного лучше и безопаснее.

Утром 3 сентября корреспонденты Myslo вновь побывали в тульских Комарках, где из-под земли сочились нефтепродукты. Ситуация явно улучшилась.

Сейчас площадка представляет собой достаточно твердую поверхность. Признаки выхода битума на поверхность остались, но они незначительны по сравнению с тем, что происходило на этом же месте месяц назад, когда утечка только была обнаружена:

Напомним , после публикации Myslo об экологическом происшествии в Комарках была собрана специальная комиссия из сотрудников городской администрации, представителей регионального министерства природных ресурсов и экологии, МЧС, Росприроднадзора и геофизиков. Ликвидировать очаг загрязнения решили в два этапа.

- Было выявлено, что на место изъятого загрязняющего вещества поступило такое же количество нефтесодержащего продукта (порядка 80 куб. м было удалено специалистами и тот же объем был восполнен). В связи с чем в рамках первого этапа работ решили засыпать очаг доломитовой мукой, которая, вступая в реакцию с битумом, образует твердую поверхность, — сообщила пресс-служба городской администрации.

Работы контролирует, в том числе, и министерство экологии и природных ресурсов Тульской области.

После образования твердой «корки» место засыплют плодородным слоем почвы. На эти работы из бюджета города выделили 1,3 млн рублей.