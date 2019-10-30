Главой администрации Тулы стал Дмитрий Миляев

Депутаты единогласно проголосовали за него в среду, 30 октября, на третьем очередном заседании Тульской городской Думы.

На третьем заседании Тульской городской Думы шестого созыва Миляева Дмитрия Вячеславовича выбрали главой администрации города Тулы. Проголосовали 31 депутат — все присутствующие.

Дмитрий Миляев поблагодарил депутатов за доверие: «Вас выбрали люди, а вы оказали доверие мне. Спасибо».

досье Myslo

Миляев Дмитрий Вячеславович



Родился в Киреевске в 1975 году.

Образование высшее. В 1997 году закончил Тульский государственный педагогический университет. В 2003 году - Московский государственный открытый педагогический университет.

После окончания Тульского государственного педагогического университета проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.



Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности заместителя директора по социальным вопросам Профессионального лицея № 25 им. Никиты Демидова.



С 2000 по 2010 годы работал в ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов», пройдя путь от юрисконсульта до генерального директора.



В 2010-2011 годах работал на руководящих должностях в ЗАО «Тульский хлебокомбинат», ООО «Хлебозавод «Ширинский».



С 2011 года по август 2014 года замещал должность заместителя министра – директора департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области.

Должность министра сельского хозяйства Тульской области замещал с августа 2014 года. А недавно стал зампредом регионального правительства - министром сельского хозяйства.