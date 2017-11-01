Что читали туляки на Myslo в октябре

Фото vsluh.ru

Мы подготовили рейтинг самых читаемых и обсуждаемых материалов на нашем портале за прошедший месяц.

Самые кликабельные и обсуждаемые новости на Myslo, в принципе, может посмотреть каждый пользователь – они в левой колонке сайта (если смотрите с десктопа), или под «шапкой» в мобильной версии. Мы решили копнуть чуть глубже: посмотрим, что заинтересовало туляков в октябре, а что нет.

1

Самой просматриваемой новостью этого месяца стал автомобильный знак «Ш». Оно и понятно: сезон! С 27 октября новость почитали более 33 600 раз. И оставили под материалом более 419 комментариев.

2

На втором месте по количеству кликов – жуткая новость про смерть ребенка в детском саду. Страшный повод для материала, поменьше бы таких... А лучше, чтобы совсем не было.

3

На третьем (и заодно десятом месте) – две новости про одно и то же крушение поезда в Тульской области.

Видео и снимки с квадракоптера посмотрели в сумме более 48 000 раз.

4

На новость про жуткую аварию на Болдина кликнули более 28 000 раз с 27 октября.

5

Замыкает пятерку опять чернуха, смерть и прочий негатив (к сожалению и ужасу).

Радует, что в самые читаемые новости затесались хотя бы новые купюры и ураган «Мария» (он хоть и негативных, но хотя бы не криминальный).

А вот в новостной «антирейтинг» вошла совершенно добрая новость про тульских волонтеров. Подкачал и успех тульского симфонического оркестра – ну не рады ему туляки почему-то.

Новость про театры, которые смогут «развернуться» на 3 млн рублей тоже, как говорится, не глянулась пользователям: 572 просмотра с 4 октября... Э-эх!

Нет радости ни за студентов, сажающих деревья, ни за детей, которые перестали мерзнуть в школах и садах:

А что же обсуждают?

Самой обсуждаемой новостью месяца снова стал материал о заветном знаке «Ш». 419 комментариев наговорили.

На втором месте расположилась улыбчивая и смелая Ксения, Собчак которая. Ей «икнулось» 396 раз. Сама виновата.

А вот чиновника Алексея Крыгина туляки откомментировали 350 раз. Он на третьем месте.

В числе самых обсуждаемых персон оказалась и тулячка с улицы Смидович, из-за которой и ремонт не идет, и подрядчик деньги теряет.

А вот кошки, оказывается, волнуют туляков почти так же, как и Собчаки. Новость про платную регистрацию домашних животных заставила читателей оставить 316 комментариев. То ли еще будет!

А что в «городе»?

Наш проект «Первоклассники-2017», безусловно, стал самым читаемым в рубрике «Город» за этот месяц. Ура!

На втором месте – эндурная гонка с шикарными фотографиями.

Третье место безоговорочно занимает гражданка С.Лобода:

Как делают тульскую гармонь, на Myslo читали 9,5 тысяч раз. Это четвертое место.

А о жизни сельских женщин из тульской глубинки прочитали 7 666 раз. Дамы, останавливающие коня на скаку и входящие в горящую избу, прочно заняли пятое место октябрьского рейтинга.

А какие новости нравятся вам? Что читаете вы? Чего не хватает лично вам в новостной ленте, материалах «Города» и блогах? Ждем реплик!