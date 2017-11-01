Максим Пашин из Алексина борется за звание «Народного участкового»

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Заключительный этап всероссийского конкурса стартовал 1 ноября. Итоги будут подведены через две недели.

Участковый из Алексина Максим Пашин представляет Тульскую область на заключительном этапе конкурса «Народный участковый». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Решающий этап конкурса проводится на федеральном уровне – люди со всей страны будут выбирать «Народного участкового» путём интернет-голосования. Кстати, по итогам первого дня Максим Пашин лидирует, с большим отрывом опережая коллег из других городов. Поддержать земляка жители Тульской области могут здесь.

Победитель и призеры конкурса будут поощрены призами министра внутренних дел, ценными подарками и почётными грамотами. А самый народный участковый получит главный приз – внедорожник «УАЗ Патриот»

Максим Пашин уже четыре года работает участковым уполномоченным, обслуживает микрорайон «Высокое», в котором проживают 3500 человек. Участок находится в пятнадцати минутах ходьбы от места жительства Максима, поэтому полицейский каждый день проводит профилактическую работу, поквартирные обходы и встречается с общественниками.

Участковый Пашин – многодетный отец. Вместе с женой Ульяной он воспитывает двух сыновей и дочку.