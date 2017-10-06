Крушение поезда в Тульской области: видео с места происшествия

В ночь на 6 октября в Воловском районе сошел с рельсов грузовой поезд. В РЖД создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

6 октября в 2.01 на двухпутном перегоне Малая Андреевка – Турдей в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого цистерны с топливом.

В составе поезда было 52 вагона, в том числе цистерны с топливом, с рельсов сошли 24. В ходе происшествия опрокинулся тепловоз и секции грузового состава, груженного строительными материалами.

Спасатели ликвидируют последствия крушения поезда.

В ходе ЧП никто не пострадал.

В связи со сходом временно приостановлено движение поездов на перегоне.

Диспетчерский аппарат Московской железной дороги проработал альтернативный вариант движения поездов №29 Москва — Липецк и №49 Санкт-Петербург — Кисловодск. Измененный маршрут отразится на графике движения составов.

В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).