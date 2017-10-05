Тулячка категорически отказалась покидать аварийный дом №6 на ул. Смидович

Фото Юлии Александровой.

Из-за этого до сих пор не начались аварийно-строительные работы в доме. Жители опасаются, что инвестор уйдет и им самим придется ремонтировать многоэтажку.

Первый из трех этапов работ в аварийном доме №6 по улице Смидович в Туле должен был завершиться еще в начале сентября. Затем подрядчик должен был приступить к основным работам, финальной частью которых стала бы надстройка пяти новых этажей. В общей сложности реконструкцию дома планировали завершить за полтора года. Но сроки откладываются.

На данный момент 23 квартиры в двух подъездах жители освободили, на время проведения работ переехав на съемное жилье, которое им оплачивает инвестор.

Однако жительница одной из квартир категорически отказалась съезжать, притом что в ее квартире, как и во всех временно отселенных, нет газа, электричества, воды и отопления!

Несмотря на это женщина отказывается выезжать из квартиры. Из-за этого инвестор не может вести работы уже третий месяц.

Генеральный директор компании «ЕР-Менеджмент» Эльдар Тагиев:

Эльдар Тагиев – На данный момент мы выполнили все подготовительные работы для того, чтобы разобрать аварийную кладку, укрепить фундамент и возвести новую стену. Но дальше мы двигаться не можем, потому что при разборе стены в доме не должно находиться жильцов. Это запрещено!

Инвестор уже сейчас несет миллионные убытки из-за простоя: нанятым рабочим нужно платить зарплату, оплачивать снятые на время ремонта для собственников квартиры. Работы, запланированные на конец лета и начало сентября, проводить в мороз можно, но в этом случае их стоимость вырастет в несколько раз. Сам проект рискует стать просто невыгодным для инвестора.

Собственники квартир опасаются, что инвестор уйдет и они останутся и без ремонта, и без квартир: сейчас в половине из них разобраны полы и смонтированы подпорки у стены.

Галина Козлова – Из-за капризов этой женщины страдаем мы все! Она жалуется в прокуратуру, якобы мы нарушаем ее право пользоваться своим жильем. А наши права она не нарушает? — возмущается Галина Козлова.

По словам Галины Козловой, изначально женщине не нравились условия договора, которые ей предоставил инвестор. Пункты, которые ее не устраивали, изменили. Затем она потребовала, чтобы ей арендовали не двухкомнатную, а трехкомнатную квартиру: в «двушке» ей тесно жить с сожителем и котом. Инвестор пошел и на эти уступки, подыскал ей несколько вариантов, она посмотрела квартиры и отказалась — не понравились.

Валентина Миронова – Сегодня в наш дом приходила комиссия администрации города, чтобы дом получил статус аварийного. С этим документом мы намерены обратиться в суд с иском о принудительном выселении этой гражданки из квартиры. Почему мы все пошли на уступки, мы все понимаем, что другого варианта у нас нет и надо потерпеть. Тем более что съемную квартиру можно было выбрать самим. Всех этот вариант устраивает! Семейная пара с грудным ребенком, например, перед его рождением на последние деньги сделала ремонт в квартире, но семья всё же выехала из своей квартиры. А эта женщина почему-то не может, — возмущается Валентина Миронова.

Зинаида Морозова – Мне 77 лет. На старости лет пришлось переезжать в другую квартиру. А что поделаешь? — добавляет Зинаида Морозова.

К противнице ремонта приезжал сегодня и глава администрации Тулы Евгений Авилов, но и ему женщина заявила, что квартиру покидать не намерена.

– Женщина не понимает одного: если ее на основании решения суда выселят, то таких условий, которые ей предлагают сейчас, уже не будет. А ко всему прочему, мы обратимся в суд о взыскании с нее убытков, которые сейчас несем. А это миллионы! — отмечает Эльдар Тагиев.

Первые разрушения в многоквартирном доме жители заметили в 2007 году, тогда появились небольшие трещины между стеной и полом на первом этаже. Их замазывали монтажной пеной, но трещины становились все шире. Через десять лет между настилом пола и внешней стеной была дыра уже в 40 см. Жить в доме стало опасно.

Владельцы квартир еще несколько лет назад начали обращаться в различные инстанции за помощью, но везде получали отказ — в их доме нет ни одной муниципальной квартиры, а значит, выделить деньги на его ремонт из бюджета нет оснований. При этом капитально ремонтировать дом надо было срочно. Примерная стоимость работ оценивалась ни много ни мало в 70 млн рублей. Таких денег у собственников не было.

Весной решение проблемы было найдено: администрация города предложила жителям восстановить дом за счет инвестора, который капитально отремонтирует фундамент и внешнюю стену, расширит дом и надстроит над ним несколько этажей. Надстроенные квартиры получит в свое распоряжение в качестве платы за вложение средств в дом.

Застройщик будет менять все внутренние инженерные коммуникации, отремонтирует места общего пользования, пристроит лифт и мусоропровод, а ко всему прочему и благоустроит придомовую территорию.