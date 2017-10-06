Крушение поезда в Тульской области: снимки с квадрокоптера

Фотографии, сделанные с высоты птичьего полёта, в редакцию MySLO прислал очевидец.

В распоряжении редакции MySLO оказались фотографии крушения грузового проезда, сделанные с высоты.

Напомним, авария произошла в Воловском районе на перегоне «Малая Андреевка – Турдей». В ходе крушения никто не пострадал.

Напомним, ранее мы опубликовали видео с места событий.

Другие подробности происшествия можно посмотреть в нашем сюжете.