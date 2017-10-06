Крушение поезда в Тульской области: снимки с квадрокоптера
Фотографии, сделанные с высоты птичьего полёта, в редакцию MySLO прислал очевидец.
В распоряжении редакции MySLO оказались фотографии крушения грузового проезда, сделанные с высоты.
Напомним, авария произошла в Воловском районе на перегоне «Малая Андреевка – Турдей». В ходе крушения никто не пострадал.
Напомним, ранее мы опубликовали видео с места событий.
Другие подробности происшествия можно посмотреть в нашем сюжете.
сегодня, в 15:12, 9 2863 3
сегодня, в 13:44, 28 5300 1
сегодня, в 11:03, 26 3142 1
сегодня, в 09:41, 34 14381 5
Другие статьи по темам
Место