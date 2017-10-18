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Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост Президента России

Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост Президента России

Она призвала сограждан не бойкотировать выборы и назвала себя хорошим посредником и организатором.

Телеведущая Ксения Собчак заявила о своём намерении стать кандидатом в Президенты на грядущих выборах. Об этом говорится в письме звезды шоу-бизнеса, опубликованном на сайте «Ведомостей».

Ксения подчеркнула, что считает себя кандидатом «Против всех» – она не придерживается конкретных политических взглядов, не связана партийной дисциплиной и выступает «за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появились настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решат, как им жить». 

Также Собчак призвала россиян не бойкотировать выборы, реализовать своё избирательное право и назвала себя хорошим посредником и организатором. Кремль отреагировал на заявление звезды весьма сдержанно – пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Ксения имеет право баллотироваться в президенты страны после выполнения всех необходимых процедур и формальностей.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 −2
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