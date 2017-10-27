В Туле на улице Болдина произошла страшная авария

Фото Lexus650, Стаса Курского и Вероники Левиной.

Сегодня, 27 октября, серьезное ДТП произошло в Туле. На пересечении улиц Болдина и Орловская столкнулись «Шкода Октавиа», «Тойота Авенсис» и ВАЗ-2113.

Удар был такой силы, что у «Шкоды» отлетели два колеса.

По предварительным данным, в ДТП пострадал мужчина. Его увезла скорая помощь. Все обстоятельства аварии сейчас уточняются в ГИБДД.