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В Туле на улице Болдина произошла страшная авария
Фото Lexus650, Стаса Курского и Вероники Левиной.

В Туле на улице Болдина произошла страшная авария

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Сегодня, 27 октября, серьезное ДТП произошло в Туле. На пересечении улиц Болдина и Орловская столкнулись «Шкода Октавиа», «Тойота Авенсис» и ВАЗ-2113.

Удар был такой силы, что у «Шкоды» отлетели два колеса.

По предварительным данным, в ДТП пострадал мужчина. Его увезла скорая помощь. Все обстоятельства аварии сейчас уточняются в ГИБДД.

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