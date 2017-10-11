Как живут женщины в тульских селах

Фото Алексея Пирязева.

15 октября – Международный день сельских женщин. Этот праздник – хороший повод погрузиться в жизнь тех, кто денно и нощно трудится в огороде, ностальгирует по человеческой доброте и не любит городскую суету.

Светлана Фролова живет в селе Зайцево Ленинского района, а работает в поселке Рассвет. Трудовой день женщины начинается с улыбки: вокруг нее — малыши. Она кормит их, укладывает спать, учит, проводит игры. А все потому, что Светлана — воспитатель в детском саду.

Светлана Фролова.

В ее группе 25 детей. У каждого — свои капризы, интересы, привычки. Порой Светлане приходится несладко. Но она признается: такая работа — истинное удовольствие.

— Сельские дети почти не отличаются от городских, — рассказывает Светлана. — Но иногда я ловлю себя на мысли, что с ними проще. Родители не балуют их современными гаджетами. Большинство детей не знают, что можно играть в телефон или планшет. Да и зачем? Ведь есть сотни увлекательных подвижных и настольных игр. Они не только веселые, но и познавательные.

А еще Светлана говорит, что сельские детишки большие непоседы. Уложить их спать в «тихий час» — сложный квест. Наверное, так на них действует свежий воздух. Но с помощью опыта, харизмы и уговоров Светлане это все же удается.

Представить переезд в Тулу Светлана боится. Женщина уверена: там нечего делать человеку, привыкшему к свободе. Да и зачем уезжать? В селе есть чем заняться даже молодежи. И вовсе тут не скучно.

Семья Светланы состоит из пяти человек — мамы, мужа и двоих детей. Жить таким составом под одной крышей в селе намного проще, чем в городе.

— У нас больше пространства, — говорит Светлана. — Улица — как дополнение к комнатам. Если ты устал от домашней суеты, выйди на крыльцо, и плохое настроение улетучится. Вот почему мы никогда не ругаемся!

Надежда Дмитриевна Ярошенко живет в селе Зайцево Ленинского района. Здесь тебе и пруд, и лес, и поле, и свежий воздух — настоящая красота! Казалось бы, на пенсии только и делай, что гуляй. Но Надежда Дмитриевна признается: ей катастрофически не хватает времени.

Надежда Ярошенко

— Когда я вышла на пенсию, было состояние эйфории. Такое испытываешь, когда идешь в отпуск. Подумала: вот сейчас отдохну. Но не тут-то было: надо и за огородом ухаживать, и мужа накормить, и внукам помочь, и с котами поиграть! Смотрю на часы и удивляюсь, как быстро пролетел день.

Свободное время Надежда Дмитриевна посвящает творчеству — поет в народном ансамбле «Забава». Фотографии с выступлений украшают стены ее дома. Здесь же, рядом, на соседнем снимке, семья — супруг, дочь, сын, пятеро внуков. И каждому нужно внимание и забота Надежды Дмитриевны.

Несмотря на то, что на зиму в селе остается не так много людей, Надежда Дмитриевна уверяет: тут весело круглый год.

Порой женщина выходит на улицу пообщаться с подругами. Они знают друг друга всю жизнь, и у них до сих пор много тем для разговоров. Разве в городе такое часто встретишь?

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— Обычно молодежь уезжает из села в город, — говорит Надежда Дмитриевна. — В Зайцево такого нет. Пожив в Туле несколько месяцев, все возвращаются в родные места.

Молодые люди остаются здесь, потому что их душа привыкла к спокойствию, а руки — к труду!

Капитолина Ивановна Максимова живет в небольшом селе Кошино Киреевского района. От центральной дороги до ее дома — два километра. Это расстояние 76-летняя женщина легко преодолевает пешком.

— Кошино для меня — самое родное место на свете, — говорит Капитолина Ивановна. — Здесь я родилась и живу по сей день. Наша семья никогда не была богата. Папу я не знала: его забрали на фронт, когда я была ребенком. Потом мы нашли его в списках пропавших без вести. Мне приходилось работать с малых лет, чтобы помогать маме содержать семью. Поначалу с ребятишками прыгала на стоге сена (это такой способ утрамбовки), затем, когда стала старше, выращивала рассаду, засыпала зерно в закрома.

Капитолина Максимова

Капитолина Ивановна окончила школу и вышла замуж здесь же, в Кошино. Некоторый период своей жизни женщина провела в Туле, работала на заводе. Но потом не выдержала городского шума и уехала обратно в село.

— Никогда не променяю сельскую жизнь на городскую, — говорит Капитолина Ивановна. — В Туле выходишь на улицу и понимаешь: тебе нечем заняться. А в Кошино открываешь дверь своего дома, а за ней — огород, на который ты потратила кучу сил и времени. В селе сразу видно, кто на что горазд. Здесь не скрыть эмоции за плотным рабочим графиком, не сымитировать собственную важность, не спрятаться за деньгами, влиятельными знакомыми и крутыми гаджетами. В селе ты настоящий. И можешь делать не то, что нужно, а то, что нравится. Так, я посвятила себя саду и огороду. У меня растут яблоки, виноград, клубника, малина, вишня, картофель, помидоры… Да всего и не перечислить! Это не просто хобби. Это, наверное, призвание. А зимой я стараюсь не выходить во двор — вяжу носки, варежки, шапки. Пока есть желание и здоровье, нужно украшать свои дни любимыми делами.

Маргарита Булаева живет в селе Хопилово (Ленинский район). Работает женщина мойщицей на предприятии, специализирующемся на производстве индейки, — «Краснобор».

Маргарита Булаева.

Выходные дни Маргариты мало чем отличаются от трудовых будней: и тут, и там женщина работает руками. На заводе — со шваброй и специальным моющим оборудованием, дома — с тряпкой, тяпкой и лопатой.

— На селе труд хорош тем, что приносит удовольствие, — рассказывает Маргарита. — Когда работаешь в городе, под конец смены думаешь: сейчас сяду в маршрутку, доберусь до своей остановки, пойду знакомой дорогой к подъезду, поднимусь на нужный этаж, разуюсь, разденусь и лягу спать. Все по шаблону. Такой распорядок навевает грусть: с одной стороны, тебе нравится ощущать себя занятым человеком, с другой — ты устал от осознания собственной беспомощности в каменных джунглях. Мне это знакомо.

Некоторое время мне приходилось работать в Туле. По вечерам я могла сидеть перед телевизором и смотреть сквозь него. Нет, дело не в усталости. Речь об опустошенности.

Совсем другое дело — работа на селе, — продолжает Маргарита. — Смена кончается, и у тебя открывается второе дыхание. Ты представляешь, как идешь к своему уютному домику, любуясь красивыми видами. А потом — спокойствие, тишина. Твоему отдыху никто и ничто не мешает.

В свободное время Маргарита ходит за грибами. Но не куда-нибудь, а за дом.

— Увижу, что муж собирается на улицу выйти, кричу: «Грибов, что ли, собери. Супчику сварим», — говорит Маргарита. — Подберезовики, свинушки и белые грибы растут прямо на участке. Порой глянешь в окно, соблазнишься запахом и уже не замечаешь, как бежишь во двор с лукошком.

В доме Маргариты всегда празд­ник. Несколько раз в неделю ее семья собирается во дворике на шашлыки. Булаевы приглашают и соседей: гуляют всем селом!

Любовь Вячеславовна Кушакова родилась в Республике Коми. Потом вместе с мужем она переехала в Тульскую область, в деревню Мыза. Каждое утро Любовь Вячеславовна спешит к своим пациентам. На входе в амбулаторию поселка Рассвет слышит приветствие: «Здравствуйте, сестра!», надевает белый халат и совершает обход по палатам.

Любовь Кушакова.

— Все пациенты уже давно стали мне родными людьми, — говорит Любовь Вячеславовна. — Мы общаемся, как хорошие друзья. В городе связь больного и медсестры не так прочна: одни делают свою работу, другие получают необходимое лечение. На этом все и заканчивается. А в сельской больнице люди открываются тебе настолько, что профессиональные отношения перерастают в дружеские.

Любовь Вячеславовна живет вдвоем с внуком. Ему 17, и он активно помогает бабушке во всех домашних делах.

Свободное время женщина проводит за работой в огороде, с книгой или вязанием. И, как все наши героини, Любовь Вячеславовна признается: ни за что бы не променяла такую жизнь на городскую. Ведь здесь, на селе, время течет чуть медленнее, чем в городе.

— У меня есть возможность заниматься своими делами. Я пою в ансамбле «Надежда», — говорит Любовь Вячеславовна. — Мы участвуем во многих конкурсах, ездим на мероприятия не только по Тульской области, но и по всей России.

Такое хобби для сельского человека просто необходимо. Когда я пою, молодеет душа и поднимается настроение!