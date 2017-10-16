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Светлана Лобода: О любви, тортиках и массажистах

Фото Дмитрия Дзюбина.

Светлана Лобода: О любви, тортиках и массажистах

Блистательная поп-дива Светлана Лобода впервые приехала в Тулу с большим концертом. В интервью певица рассказала Myslo, почему носит с собой гимнастический коврик и заводит дружбу с работниками индустрии красоты.

Надо отметить, в разговоре Светлана часто использует «мы», имея в виду большую творческую команду, трудящуюся над песнями, альбомами и шоу-программами.

— Светлана, не так давно прогремел Ваш новый сингл «Случайная». Над чем Вы работаете сейчас? Когда поклонникам ждать очередной хит?

- Скоро появится на свет новый сингл. Мы с нетерпением ждем эту работу, потому что надеемся на грандиозный успех. Получилась мощная, эмоциональная песня: будут довольны и мужчины, и женщины! Она, конечно же, о любви — чувстве, которое беспокоит каждого человека. О чем же мы, артисты, можем еще петь…

— Когда туляки узнали о том, что Вы едете в наш город, немедленно побежали за билетами на концерт. Бывали ли Вы в Туле раньше?

- К сожалению, ни разу не была в Туле. Это мой первый визит в ваш город, поэтому я была в предвкушении: каждый раз, приезжая на новое место, с большим любопытством отношусь ко всему происходящему. Незнакомая аудитория, площадка, ощущения… Неизвестность подстегивает. И, выходя на сцену, хочется дать публике максимум энергии, настроения, драйва.

— В этом году Вы стали обладательницей несколько важных премий и наград. Все возможные вершины уже покорены? Какие цели будете преследовать дальше?

- В этом году мы получили две премии «Артист года», а также премии RU. TV и МУЗ-ТВ — на мой взгляд, самые значимые награды для музыканта. А буквально на днях наш альбом «H2LO» тоже взял свой заслуженный приз — стал лучшим альбомом по версии канала MusicBox Russia. Для меня это очень важно: наша команда долго готовила этот альбом, и, конечно, ждала, что его оценят по достоинству. Всего за полмесяца до релиза мы кардинально «перевернули» концепцию — сменили названия многих треков, репертуар, переписали все песни и аранжировки. Проанализировав современные музыкальные тенденции, мы поняли: альбом, который писался пять лет, уже не актуален. Все было сделано в рекордные сроки. И, к счастью, такая усердная работа принесла свои плоды: за три месяца H2LO уже трижды получил платиновый статус. Впервые в российском шоу-бизнесе за столь короткое время альбом заслуживает такую высокую оценку. Я очень горжусь своей командой!

А что касается покоренных вершин… Думаю, всегда есть, к чему стремиться. Когда человек добивается желаемого, он должен ставить перед собой новую, более трудную задачу. Без этого будет скучно жить!

— Многие артисты отказываются от грандиозного шоу на концертах в пользу минимализма, нескольких танцоров и скромного света. Как, по-вашему, что должен устраивать артист для своих поклонников — тихое выступление или настоящую феерию?

- На мой взгляд, это зависит от выбранного музыкального направления, готовности и настроения артиста. Бывает так, что в определенный день ты находишься в абсолютно спокойном состоянии, которое не терпит сумасшедших решений в виде больших перфомансов. У меня есть хороший пример. Не так давно я была на концерте «Шаде» (британская музыкальная группа, - прим. автора). На сцене не происходило ничего сверхъестественного: лишь сильный артист, хороший свет и качественный звук. Казалось бы, обычная атмосфера. Но все сработало так, что выступление «засело» у меня в голове на несколько недель, осталось впечатление мощного колдовского действа. Получается, вовсе необязательно ставить на активный виджеинг: без спецэффектов порой легче достучаться до души каждого зрителя.

— У Вас плотный гастрольный график. Как вам удается находить время для тренировок и поддерживать свою фигуру в безупречном состоянии?

- Спорт — это моя стихия, им я занимаюсь ежедневно. В силу того, что почти каждый день я нахожусь на гастролях (а это — жизнь в отелях), беру с собой гимнастический коврик и занимаюсь там, где останавливаюсь. Делаю комплекс упражнений, чтобы чувствовать себя хорошо. Для меня, как для человека, который постоянно двигается на сцене, да еще и на каблуках, важно поддерживать в тонусе спину и шею. На эти зоны я делаю особый упор.

— Вас окружают сотни интересных, неординарных людей, с которыми мечтает познакомиться каждый. Но кто из них — самый удивительный, невероятный человек?

- Это мой ребенок (дочь Светланы — Евангелина, прим. автора). А что касается шоу-бизнеса… Я общаюсь с немногими. У меня есть несколько друзей, проверенных временем, — Саша Ревва, Алан Бадоев. Правда, в основном, это мужчины. Обожаю Лолиту Милявскую: мы тесно дружим уже много лет, я всегда готова поддержать ее в любом вопросе. Она не только великолепный артист, но и человек с большой буквы!

— В Инстаграм Вы часто постите фото подарков, которые дарят на концертах поклонники. Какие из них — самые удивительные?

- Раньше мне постоянно дарили мягкие игрушки. Теперь поклонники почему-то делают акцент на дизайнерской одежде: многие эти платья и костюмы я с удовольствием ношу. А еще мне часто преподносят тортики, пытаются подкармливать (смеется). Я забираю их домой, и мы с дочкой устраиваем себе маленький сладкий праздник.

— Какая Ваша песня вызывает у Вас самое сильное чувство?

- Наверное, «40 градусов». Это было время сильных эмоций и переживаний, которые так удачно воплотились в чувственной песне. Анализируя свое творчество, я могу сказать: почти все мои треки — автобиографические. Если вдруг я выпускаю песню, в которой нет событий, реально происходивших в моей жизни, они неожиданно появляются. Я будто бы их притягиваю (смеется).

— Вы прекрасно двигаетесь…

- Спасибо! Я специально посещаю уроки хореографии, ведь танцевальных постановок в моем шоу много и нужно оттачивать каждое движение. Все хореографические связки должны выглядеть достойно. Я это понимаю, поэтому посвящаю тренировкам по два часа в день.

— Многие уже строят планы на новогодние каникулы. Есть ли они у Вас?

- Да. Сейчас H2LO хорошо продается, приносит много денег. Все настолько удачно, что с января мы планируем взять небольшую паузу — уехать в Америку и записать новый альбом. Тем более, накопилось много материала, который душа требует реализовать.

— Какая у Вас любимая процедура красоты?

- Обожаю массажи! После них я чувствую себя намного лучше, улетучивается усталость. Раз в две недели вызываю к себе любимых специалистов: все они, собственно, уже давно стали мне друзьями.

досье myslo

Светлана Сергеевна Лобода, украинская певица, ведущая, автор песен, дизайнер.

Родилась 18 октября 1982 года в Киеве (Украина).

Не замужем, есть дочь Евангелина (6 лет).

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» (2004 год).

Выпустила три альбома: «Ты не забудешь» (2005 год), He ma4о (2008 ujl) и H2LO (2017 год).

Обладательница 18 музыкальных наград и премий, среди них «Премия RU. TV», Yuna, M1 Music Awards и т. д.

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Автор: Вероника Левина, вчера, в 10:05 +2
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