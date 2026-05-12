Забота о родных начинается с внимания к здоровью. Причем не только близких, но и своего. Современные медицинские технологии и забота о каждом пациенте — таких принципов придерживается клиника «Созвездие здоровья и красоты».

Медцентр работает в Туле с 2012 года и за это время заслужил доверие тех, кто ценит свое время и бережно подходит к вопросам лечения и поддержания здоровья.

Команда из 50 экспертов клиники сочетает в своей работе современные методы лечения и превентивную медицину, заботясь о каждом пациенте. Особенно это важно для тех, кто в скором времени ждет пополнения в семье или только планирует беременность.

Врачи клиники «Созвездие здоровья и красоты» ответственно подходят к подготовке и ведению беременности. Для более тщательного контроля за здоровьем будущей мамы и малыша создана специальная услуга — Программа ведения беременности.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Евгения Чернышова, акушер-гинеколог клиники «Созвездие здоровья и красоты»:

— Программа ведения беременности в нашей клинике разработана с учетом требований приказов Минздрава РФ, регламентирующих наблюдение развития плода. Она включает все положенные обследования и консультации врачей в каждый период беременности.

В первом триместре (до 14-й недели) производятся самые обширные обследования: общий и биохимический анализ крови, анализ крови на скрытые инфекции, анализ на ТОРЧ-инфекции, на определение резус-фактора и группы крови, свертываемость и прочее. Также женщина посещает терапевта с расшифровкой ЭКГ, окулиста, если есть хронические заболевания, то — консультации профильных врачей. На 12-13-й неделе проводится анализ на генетические заболевания плода.

Во втором триместре (до 28-й недели) женщина продолжает находиться на динамическом наблюдении. А на 24-28-й неделе проводим пациенткам глюкозотолерантный тест на предмет скрытого сахарного диабета.

В третьем триместре перечень обследований вновь расширяется, как и в первом. К ним с 32-й недели добавляется КТГ плода для оценки его сердцебиения, двигательной активности и тонуса матки.

Если со здоровьем у женщины все в порядке, то она проходит необходимый минимум обследований. За динамикой развития плода на протяжении всех девяти месяцев наблюдает опытный акушер-гинеколог. При выявлении каких-либо патологий или хронических заболеваний к ведению беременности подключаются профильные специалисты. С учетом их рекомендаций составляется индивидуальный план наблюдения. Задача нашей команды врачей — создать максимально комфортные условия для женщины и подарить ей уверенность в том, что она и ее малыш — в надежных руках профессионалов.

Кроме качественного медицинского сопровождения, женщине в этот период важно помочь осознать и принять те изменения, которые происходят в её организме. И для участниц Программы ведения беременности в нашей клинике в этом случае необязательно записываться на прием — можно задать врачу любые вопросы по телефону или написать ему в мессенджер. Это удобно и экономит время, силы и нервы женщины. По телефону можем обсудить любые вопросы, которые не требуют осмотра. Заболела голова — что делать? Ребеночек активно толкается — это нормально? Тянет спину — это опасно? Любые вопросы, в том числе связанные с интимной жизнью, можно задать врачу не выходя из дома и понять, требуется ли визит в клинику или дополнительные обследования. В период беременности на самочувствие, настроение женщины влияет и постоянно меняющийся гормональный фон, и растущий малыш. Поэтому крайне важно иметь на расстоянии вытянутой руки возможность быстро связаться со специалистом, чтобы чувствовать себя уверенно и не переживать за себя и малыша.

Клиника «Созвездие здоровья и красоты» работает без выходных, это дает возможность строить удобный график визитов к врачу. Здесь можно получить все необходимые документы: справка о ранней постановке на учет, документы для ЗАГСа, справка на легкий труд; в 28-30 недель выдается листок нетрудоспособности — декретный лист. Врачи клиники помогут подготовиться к родам, расскажут, что нужно взять в роддом.

В подарок к рождению ребенка каждая мама получает сертификат на прием педиатра.

Им можно воспользоваться в течение всего первого года жизни ребенка — пройти первый осмотр после рождения или получить консультацию в любое время после.

Для малышей до года в клинике «Созвездие здоровья и красоты» также разработана программа наблюдения.

Анна Руденко, педиатр клиники:

— Первый год жизни ребёнка — это период максимальных изменений. Рост, развитие, первые болезни, тревоги родителей, сотни вопросов... И в этот момент особенно важно не просто ходить к врачу, а иметь системное, непрерывное наблюдение. Именно для этого наш медицинский центр предлагает программу наблюдения ребёнка от 0 до 1 года. По данным педиатрических рекомендаций, именно в первый год происходит активное развитие мозга, формируются базовые навыки, закладывается здоровье на годы вперёд. Поэтому в этот период рекомендованы регулярные профилактические визиты.

Программа наблюдения — это не просто осмотры. Это системное ведение ребёнка с рождения, которое включает регулярные осмотры педиатра, консультации узких специалистов согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ № 211н, контроль роста и развития, постоянную связь с врачом. Такой подход соответствует концепции «медицинского дома» — непрерывного и координированного наблюдения за малышом.

Врач, который знает вашего ребёнка, это ключевой момент. Исследования показывают, что непрерывность наблюдения у одного специалиста повышает качество помощи: он учитывает особенности ребёнка, отслеживает динамику, быстрее замечает отклонения.

Профилактические осмотры — это не формальность, а возможность выявить задержку развития, заметить неврологические особенности, обнаружить анемию, дефициты и т. д. Доказано, что именно регулярные осмотры позволяют выявлять нарушения развития раньше, чем при обращениях по болезни.

Программа включает: осмотры, скрининги, профилактику, обучение родителей. Такой интегрированный подход улучшает здоровье детей и снижает риск осложнений.

В клинике не только следят за здоровьем малыша, но и поддерживают родителей и отвечают на любые вопросы. На приёмах обсуждается сон, питание, введение прикорма, развитие, безопасность. Такие консультации — обязательная часть профилактических визитов.

Есть возможность консультироваться и вне приема. Связь с врачом — это то, чего особенно не хватает в стандартной системе. В клинике «Созвездие здоровья и красоты» вы получаете возможность задать вопрос своему врачу (в мессенджере), уточнить моменты, получить общие рекомендации.

В рамках программы кроме педиатра доступны: невролог, ортопед, офтальмолог, ЛОР и другие узкие специалисты, а также проведение необходимых диагностических исследований (УЗИ-диагностика, ЭКГ, лабораторная диагностика). Это экономит время, снижает стресс, позволяет быстрее получить помощь.

Программа подходит практически всем семьям, но особенно:

родителям первого ребёнка,

детям с особенностями здоровья,

при повышенной тревожности родителей,

если важно удобство и скорость получения помощи.

В первый год родителям больше всего нужно не только наблюдение и лечение, но и уверенность в том, что рядом есть врач, знающий вашего ребёнка, которому можно написать и который скажет: «Всё нормально» — или посоветует, как действовать дальше.

