Что нужно знать про знак «Ш» и новые правила дорожного движения

С 4 апреля 2017 года в России при наличии шипованной резины на авто обязательно должен быть знак «Шипы». Разбираемся, зачем это нужно и что с этим делать.

Итак, День Х настал: снег выпал, пора переобуваться. Как пешеходам, так и водителям. И если у первых никаких проблем с законом не возникнет, то вторые рискуют оказаться в очень неприятной ситуации.

С 4 апреля 2017 года в России действует новое требование к эксплуатации транспортных средств — знак «Шипы» на заднем стекле авто при наличии зимней шипованной резины. Разбираемся, что это за требование, зачем оно нужно и где достать эти злосчастные наклейки.

Первое и главное, что нужно усвоить относительно знака «шипы» — теперь он для всех обязательный. Согласно постановлению правительства № 333 от 24 марта 2017 года отсутствие знака «Ш» является неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена. Так что теперь, если у вас не будет заветной наклейки, инспектор ГИБДД сможет выписать вам штраф в размере 500 рублей согласно п. 2.5 ч. 1 КоАП — невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Но зачем это нужно? Дело в том, что тормозной путь у автомобиля на шипованной резине гораздо меньше, чем у автомобиля на летней. По замыслу правительства, знак позволит другим водителям учитывать этот фактор и держаться от вас на почтительном расстоянии, избегая вашей «неожиданно» резкой остановки. К тому же ситуации с отрывом шипов от резины — далеко не редкость, как может показаться на первый взгляд, и случаются они достаточно часто. Так что наклейка, опять же, укажет водителям на возможный «сюрприз» в лобовое стекло в случае, если они не будут соблюдать дистанцию.

Из этого следует, что при отсутствии знака «Ш» на заднем стекле другие водители не смогут точно рассчитать ваш тормозной путь (многие, впрочем, не смогут и со знаком). А значит в случае, если вам въедут в зад, инспектор, ни секунды не сомневаясь, признает вину обоюдной, как бы вы не пытались оправдаться необходимостью соблюдать дистанцию.

Появиться знак должен одновременно с самой шипованной резиной. Поскольку в России эксплуатация летней резины не рекомендуется с декабря по конец февраля, можно считать, что отсутствие знака в зимние месяцы гарантированно будет грозить вам разборками с ГИБДД. Впрочем, при использовании «липучки» никаких знаков клеить не нужно, как и не нужно отклеивать знак «шипы» летом — ответственности за его наличие при отсутствии шипованной резины не предусмотрено.

Требование новое, о котором, к тому же, знают далеко не все водители.

Учитывая любовь откладывать всё на последний день, большинство водителей решили купить знак в последний момент — по пути на шиномонтаж. Но, увы, их ждал неприятный сюрприз: купить наклейки в Туле (да и в любом другом городе) практически невозможно.

Наклеек на всех не хватает, ажиотажный спрос не позволяет обеспечить всех желающих знаками — товар откровенно дефицитный. Поэтому настоятельно рекомендуем вам потратить несколько часов и на предстоящих выходных поискать заветную «Ш» в «Роспечати», на почте, в супермаркетах, в автомобильных или строительных магазинах.

Если удача вам не улыбнется, помните — на худой конец, наклейку можно изготовить и самостоятельно.

Только не забудьте, что и для него есть свой ГОСТ: стороны треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — не менее 1/10 от сторон треугольника.

В интернете есть множество необходимой информации по этому вопросу, есть и готовые шаблоны для печати. Благо, в Туле есть типографии на все случаи жизни, которые охотно вам помогут.

Кстати, неопытным водителям теперь также придется оповещать о своем стаже остальных участников движения. Если ваш стаж меньше двух лет, а на стекле нет знака «Начинающий водитель» — будьте готовы к штрафу. Аналогичные требования предъявляются к знакам: «Автопоезд», «Перевозка детей», «Глухой водитель», «Учебное транспортное средство», «Ограничение скорости», «Опасный груз», «Крупногабаритный груз», «Тихоходное транспортное средство» и «Длинномерное транспортное средство».