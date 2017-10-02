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В детском саду на Косой горе во сне умер двухлетний малыш

В детском саду на Косой горе во сне умер двухлетний малыш

Сотрудниками следственного комитета проводится проверка.

В понедельник, 2 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти двухлетнего ребенка в детском саду. 

По предварительным данным, в одном из детских садов в поселке Косая Гора после дневного сна воспитатель подошла к ребенку, чтобы его разбудить, и заметила, что он не подает признаков жизни. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть мальчика.

По данному факту сотрудниками СУ СК России по Тульской области организована доследственная проверка. Поводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:22 0
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