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Тульские волонтеры вышли в финал Всероссийского конкурса
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские волонтеры вышли в финал Всероссийского конкурса

Финальные соревнования добровольцев России пройдут 5 декабря.

Тульский волонтерский корпус прошел два этапа Всероссийского конкурса, стартовавшего 20 апреля этого года, и теперь представит регион в финале.

Тульские волонтеры ведут активную деятельность, посещают детские и социально-реабилитационные центры, дома престарелых. Также «Волонтер 71» является официальным партнером фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!», театрального фестиваля «Tolstoy.Weekend», фестиваля «Автострада» и международного фестиваля-конкурса «Итальянские вечера в России».

Финал Всероссийского конкурса «Доброволец России» пройдет 5 декабря 2017 года.

Поддержать единственного конкурсанта от Тульской области в голосовании можно здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:00 +1
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