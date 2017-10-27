Фото пресс-службы администрации Тулы.
Тульские волонтеры вышли в финал Всероссийского конкурса
Финальные соревнования добровольцев России пройдут 5 декабря.
Тульский волонтерский корпус прошел два этапа Всероссийского конкурса, стартовавшего 20 апреля этого года, и теперь представит регион в финале.
Тульские волонтеры ведут активную деятельность, посещают детские и социально-реабилитационные центры, дома престарелых. Также «Волонтер 71» является официальным партнером фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!», театрального фестиваля «Tolstoy.Weekend», фестиваля «Автострада» и международного фестиваля-конкурса «Итальянские вечера в России».
Финал Всероссийского конкурса «Доброволец России» пройдет 5 декабря 2017 года.
Поддержать единственного конкурсанта от Тульской области в голосовании можно здесь.
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