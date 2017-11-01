Тульские каратисты привезли 12 медалей с Кубка России

Соревнования состоялись в столице Чувашии. В них приняли участие 800 спортсменов.

С 19 по 22 октября в Чебоксарах прошёл 8-й Кубок России по каратэ WKC. В турнире приняли участие 800 спортсменов из 21 региона нашей страны.

Туляки показали высокий уровень подготовки на соревнованиях. Областная сборная, выступавшая под руководством тренера Вугара Ахмедова, в сложной и упорной борьбе завоевала 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Андрей Суходолов завоевал «серебро» в кумитэ (категория: 16-17 лет), Максим Шевченко взял одну серебряную и две бронзовые медали. Максим Демичев и Роман Савонов получили вторые места в категории 14-15 лет, а Александр Демичев стал серебряным призёром в категории 8-9 лет.

Дмитрий Желтов, Степан Аничкин и Иван Тесаков взяли командную «бронзу». Кроме того, отличилась Елизавета Никитина – она принесла в копилку команды две медали и выполнила норматив «мастер каратэ», получив чёрный пояс.