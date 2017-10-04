Тульским театрам выделили почти 3 миллиона на ремонт

Об этом сообщила депутат Госдумы Наталия Пилюс. ТЮЗ и Театр кукол получат средства по проекту «Театр – детям».

4 октября состоялось заседание общественного совета, руководителей театров и его сотрудников. Во встрече принимала участие депутат Госдумы от Тульской области Наталия Пилюс, член комитета ГД по культуре, федеральный координатор партийного проекта «Театр — детям».

Наталия Пилюс пояснила, что проект «Театр — детям» самый молодой из всех 26 партийных проектов, которые сейчас запущены и работают. Он стартовал в июле 2017 года. Общая сумма финансирования проекта на 2017 год — 300 млн руб., из них 220 млн руб. пойдут на новые постановки и оборудование театров, остальное — на гастрольную деятельность.

Тульские театры — ТЮЗ и кукольный — получат 2,652 млн руб. из федерального бюджета и еще 292 тыс. руб. софинансирует региональный бюджет.

Наталия Пилюс – Финансирование пойдет на материально-техническое оснащение театров, — сказала Наталия Николаевна. — Предусмотрено также финансирование гастролей. Например, наш театр кукол отправится на гастроли в Орел.

Выделенные средства должны быть освоены до конца года. Все это должно способствовать наполняемости залов.

Наталия Пилюс поздравила коллектив Театра кукол с наградами. На 2-м межрегиональном фестивале детских театров «Золотое колечко» во Владимире театр получил диплом за «Лучший спектакль» и диплом «За реализацию классического искусства» на фестивале детских театров в Суботице (Сербия).