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На Тулу надвигается ураган «Мария»

На Тулу надвигается ураган «Мария»

В регионе 4 октября ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Синоптики предупредили о том, что на центральную часть страны надвигается ураган «Мария», практически стерший с земли Пуэрто-Рико. Особенно ненастье будет ощутимо 3−4 октября. Об этом пишут «Дни.ру».

Уже завтра в Туле ожидаются дожди и сильный ветер. Местами возможны порывы — 12−17 м/с.

В связи с этим в регионе будет объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.
  • Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:06 0
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