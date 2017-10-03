На Тулу надвигается ураган «Мария»

В регионе 4 октября ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Синоптики предупредили о том, что на центральную часть страны надвигается ураган «Мария», практически стерший с земли Пуэрто-Рико. Особенно ненастье будет ощутимо 3−4 октября. Об этом пишут «Дни.ру».

Уже завтра в Туле ожидаются дожди и сильный ветер. Местами возможны порывы — 12−17 м/с.

В связи с этим в регионе будет объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра: