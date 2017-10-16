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Тульский симфонический оркестр выступил на одной из самых престижных площадок Москвы
Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области

Тульский симфонический оркестр выступил на одной из самых престижных площадок Москвы

Концерт прошел в рамках фестиваля Brass Days – 2017.

12 октября камерный состав Тульского филармонического симфонического оркестра впервые выступил перед столичными меломанами в Малом зале Московской консерватории.

В первый концерт тульских музыкантов вошли оригинальные аранжировки сочинений Моцарта, Куцира, Марчелло и Порсе. Концерт Вивальди звучал в переложении для дуэта скрипки и трубы, а тема Манчини из «Поющих в терновнике» — для флейты и оркестра.

Директор Тульской областной филармонии Елена Руднева отметила, что возрожденный симфонический оркестр опирается на российские и международные стандарты исполнительского искусства.

В 80-м, юбилейном, для Тульской филармонии сезоне оркестр проведет еще 10 концертов. Сейчас идет активная подготовка к гастрольным выступлениям, которые состоятся на московской сцене уже в ноябре.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:05 +1
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Место
Москва

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