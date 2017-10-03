Как всё устроено: Секреты создания тульской гармони

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

Myslo побывал на фабрике «Тульская гармонь», где проследил весь процесс создания культовых музыкальных инструментов: гармошек и баянов.

Наряду с самоварами и пряниками тульская гармонь стала символом города, известным далеко за его пределами. Производство этого музыкального инструмента началось в Туле еще в начале XIX века, а уже на рубеже XIX и XX веков на Международной торговой выставке в Париже тульская гармонь завоевала медали и получила международное признание.

Сейчас гармони и баяны производят на фабрике «Тульская гармонь», которая располагается на месте бывшей фабрики «Мелодия» в Криволучье.

В создании каждого музыкального инструмента участвует команда мастеров, а все детали изготавливаются и собираются вручную.

Путь каждой гармони начинается с выбора дерева, из которого ее, собственно, изготовят. Корпуса гармони делают из березы, а резонаторы — из сосны. После того как древесину доставят на фабрику, ее высушивают в специальном ангаре, где датчики поддерживают определенную температуру и влажность. В среднем на сушку дерева уходит две недели.

В машинном цехе просушенную древесину распиливают и делают заготовки для корпуса и резонаторов будущего народного инструмента.

На специальном станке ЧПУ делают детали и товарный знак к каждому инструменту.

Логотип сохранился со времен существования фабрики «Мелодия».

Столяры вручную выравнивают поверхность, затирают неровности и, как конструктор, собирают каркас правой и левой частей гармони.

Тонкие пласты целлулоида (синтетического материала) вымачивают в ваннах со специальным раствором, в результате он становится мягким и идеально прилегает к деревянной поверхности.

Обклеенные части корпуса отправляются на сушку на неделю.

Чтобы придать корпусу глянец, верхнюю часть целлулоида счищают железными циклями и полируют на специальном станке.

Потом все корпуса тщательно измеряются, чтобы детали идеально подходили друг другу.

Отполированные корпуса попадают к художнику, который трафаретными красками расписывает каждый инструмент.

Затем корпуса, грифы и басовые накладки поступают в цех сборки и настройки. Здесь собирают внутреннюю часть гармони, ее сердце.

На резонаторы наклеивают специальную планку с «голосами» — так называют клапаны, которые контролируют движение воздуха. У каждого «голоса» своя тональность.

Мастера собирают электрокартон и герметично закрывают уголки лайкой. Так получаются меха гармошки.

Когда все части инструмента собраны, гармонь попадает к настройщику.

В небольших кабинках у каждого настройщика есть специальная коробка. Мастер на слух настраивает каждый резонатор и подчищает каждый «голос». Сами настройщики называют себя врачами с набором специальных инструментов. Кстати, с помощью такого механизма настраивали гармони еще в XIX веке.

У настроенного инструмента «зашпиливают» корпуса и меха.

Потом гармонь ждет тест в отделе технического контроля. Специалист проверяет инструмент на герметичность, работу механизмов клавиатуры и устраняет недостатки.

Контролер проверяет инструмент на соответствие стандартам качества и выписывает гармони документ – паспорт.

Затем инструменты готовят к отправке: гармонь тщательно протирают, проверяют крепление ремней, упаковывают в пенопластовые ложементы и укладывают в коробки.

Вместе с инструментом в коробку отправляется специальный чехол и комплект ремней.

Теперь инструмент полностью готов!

Кстати, на тульских инструментах играют в ансамбле имени Александрова. Гармони и баяны, изготовленные в Туле, доставляют в ансамбли по всей России, а еще в Германию, Италию, Чехию, Австралию.