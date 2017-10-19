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В Туле 18-летняя девушка убила своего возлюбленного
На фото подозреваемая.

В Туле 18-летняя девушка убила своего возлюбленного

По предварительным данным, мужчина набросился на девушку на почве ревности, в ответ она схватилась за нож.

18 октября в одном из домов по улице МОПРа в Туле было обнаружено тело 27-летнего мужчины с колото-резаными ранениями.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемую в преступлении задержали по горячим следам. Ею оказалась 18-летняя знакомая погибшего.

По версии следствия, во время совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры на почве ревности мужчина набросился на девушку, в ответ она взяла нож и нанесла ему удар.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

По некоторым данным, подозреваемая употребляла наркотики.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 12:27 −1
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