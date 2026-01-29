  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Папа может - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
Папа может

Папа может

Премьера:
29.01.2026
 
Режиссер:
Дмитрий Суворов
  
Актеры:
Александр Ревва, Глафира Тарханова, Никита Конкин, Виталия Корниенко, Дмитрий Калихов, Елена Валюшкина, Алена Дубовицкая, Данила Якушев, Федор Гирусов, Наталия Колоскова, Екатерина Головкова, Данила Малышев, Сергей Косов
  
Жанр:
Комедия, CategoryForKids
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Двадцать лет семейной идиллии рушатся в одно мгновение, когда Виктор называет заботы жены по дому «нехитрыми». В ответ Вера, забывшая о карьере юриста ради семьи, объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Оставшись один с четырьмя детьми и собакой, успешный топ-менеджер Виктор быстро понимает, что хаос семейного быта — это испытание, к которому никакие бизнес-стратегии не готовят. Его уверенность тает с каждым новым детским вопросом и горой немытой посуды.

Сегодня
09:00
Алмаз Синема
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
Завтра
09:00
Алмаз Синема
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
31 января, суббота
09:00
Алмаз Синема
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
1 февраля, воскресенье
09:00
Алмаз Синема
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
2 февраля, понедельник
09:00
Алмаз Синема
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
3 февраля, вторник
09:00
Алмаз Синема
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
4 февраля, среда
09:00
Алмаз Синема
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
0
