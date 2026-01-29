Папа может

Премьера: 29.01.2026

Режиссер: Дмитрий Суворов

Актеры: Александр Ревва, Глафира Тарханова, Никита Конкин, Виталия Корниенко, Дмитрий Калихов, Елена Валюшкина, Алена Дубовицкая, Данила Якушев, Федор Гирусов, Наталия Колоскова, Екатерина Головкова, Данила Малышев, Сергей Косов

Жанр: Комедия, CategoryForKids

Возрастные ограничения: 6+

Двадцать лет семейной идиллии рушатся в одно мгновение, когда Виктор называет заботы жены по дому «нехитрыми». В ответ Вера, забывшая о карьере юриста ради семьи, объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Оставшись один с четырьмя детьми и собакой, успешный топ-менеджер Виктор быстро понимает, что хаос семейного быта — это испытание, к которому никакие бизнес-стратегии не готовят. Его уверенность тает с каждым новым детским вопросом и горой немытой посуды.