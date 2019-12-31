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Самые резонансные происшествия 2019 года в Тульской области
Фото из архива публикаций Myslo

Самые резонансные происшествия 2019 года в Тульской области

Подборка самых громких случаев криминала и происшествий минувшего года по версии Myslo.ru

В Туле бойцы СОБРа при штурме застрелили мужчину

 

В пятницу, 1 марта, в одном из домов тульского Скуратово боец СОБРа при штурме частного дома застрелил 37-летнего Евгения Кислова. Евгений был психически нездоров, вооружен ножом и, с большой долей вероятности, опасен для окружающих.

Одна пуля прошла навылет через шею и застряла в газовой колонке. Вторая попала в область сердца. Медики в тот момент стояли наготове за дверью, но спасти раненого было не в их силах — им оставалось лишь зафиксировать смерть мужчины.

Как рассказала Myslo мать погибшего Ирина Кислова, у сына с детства были проблемы с психикой. Когда ему было 17 лет, во время очередного обострения он убил родного деда и напал на местного участкового, приехавшего на вызов, — отрубил шашкой несколько фаланг пальцев на руке.

 

 

«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке

Летом в Myslo обратились жители Комарок – поселка в Пролетарском округе Тулы. Они опасались, что может произойти экологическая катастрофа. Дело в том, что рядом с новой канализационной насосной станцией (КНС) из-под земли начало выходить на поверхность что-то очень похожее на мазут. 
 
На момент нашего приезда на место диаметр лужи неф­тепродуктов составлял около 3-4 метров, а глубина до 20 см. Кроме того, рядом с ней было несколько маленьких лужиц.
 
Подробнее о происшествии, а также о его ликвидации, читайте в нашем сюжете.
 

 

Под Тулой рядом с частным домом образовался провал глубиной в пять этажей

В мае этого года в селе Дедилово во дворе одного из частных домов провалился грунт. В результате образовался гигантский провал размером с пятиэтажный дом: глубина ямы навскидку не менее 15 метров, диаметр — около 30 метров. По словам местных жителей, в этот момент они слышали сильный гул.
 
Владелец дома, огород которого в одну минуту ушел под землю, приобрел домовладение недавно и использовал как дачу в летний период.
 
Подробнее читайте здесь.
 

 

Раненый полицейский: Нападение, которого не было

24 мая стало известно о нападении на сотрудника тульской полиции: возле пункта приема металлолома на Орловском шоссе неизвестные якобы завладели табельным оружием старшего сержанта патрульной службы и произвели в него несколько выстрелов. 25-летний мужчина остался жив и сейчас проходит лечение. Ранение было тяжелым.

Подробности истории ни полиция, ни следком не разглашали. В официальном поле они остаются тайной до сих пор. Официально — преступников всё еще ищут, дело не прекращено. Однако, как стало известно Myslo из информированных источников, близких к расследованию, искать, скорее всего, уже никого не будут.

Подробнее - в нашем сюжете.

 

 

Дебоширу с ул. Пузакова в Туле вменяют попытку терроризма

14 августа в полицию поступило сообщение, что житель дома №18 по ул. Пузакова угрожает взорвать дом. Он закрылся в своей квартире на первом этаже и, предположительно, открыл конфорки газовой плиты. Злоумышленник был вооружен топором и молотком. Кроме того, вместе с ним в жилище находилась женщина, которая не выглядела испуганной или подавленной.
 
Спустя некоторое время полицейские смогли улучить удобный момент и проникли в квартиру по приставной лестнице. В ходе «мини-штурма» никто не пострадал.
 
Злоумышленнику вменяют ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к преступлению и совершение действий, которые квалифицируются как террористический акт). По нашей информации, расследованием инцидента занимаются УФСБ России по Тульской области и региональная полиция.
 

 

Грабитель-отморозок отрезал тулячке палец ради золотого кольца

 
Региональная полиция сообщила о том, что в Киреевском районе был задержан 28-летний ранее судимый мужчина, который подозревается в разбое. По данным стражей порядка, злоумышленник направлялся в частный дом с конкретной целью — совершить нападение.
 
Корреспондентам Myslo удалось выяснить детали этого шокирующего преступления, а также пообщаться с жертвой. Оказалось, что преступник не только жестоко избил и ограбил потерпевшую. Отморозок отрезал женщине безымянный палец, на котором было золотое кольцо!
 
Разбойное нападение на дом жительницы поселка Березовский Таисии Поликарповой было совершено среди бела дня. Как рассказала соседка, она и ее близкие обедали, когда услышали слабый стук. На улице была залитая кровью Таисия, которая каким-то чудом держалась на ногах. Женщина прошептала, что ее ограбили, после чего попросила вызвать скорую и полицию…
 

 

Бойня в Алексине: почему полицейский-стажер начал стрелять в людей

Выстрелы прозвучали днем 10 ноября на окраине одной из деревень Алексинского района, что в 2−3 км от райцентра. Именно там собрались на «стрелку» для решения конфликта 17 человек. Двое с одной стороны — 23-летний алексинец Роман В. и его 28-летний брат полицейский-стажер Станислав В. Против них вышли 15 человек, местные спортсмены.

На месте завязалась драка, в ходе которой кто-то со стороны многочисленной группировки выстрелил в братьев из травматического оружия.

23-летний Роман получил травмы. Его брат Станислав выстрелил в воздух из своей «Сайги», чтобы отпугнуть противников, а потом стал стрелять и в направлении людей.

 

 

Громкий дебош в тульском кафе

В кафе Tom Sawyer, которое находится на Пролетарской набережной, произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии и полиции.

Как следует из комментариев за кадром, правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли. На кадрах, которыми с нами поделился очевидец, это хорошо видно: в присутствии стражей порядка мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку. Впрочем, за пару секунд до этого последняя сама подбежала к скандалящим людям и, возможно, при этом в ее руках была бутылка, которую она использовала в качестве орудия.
 
В настоящее время стражи порядка уволены, а дебошир арестован.
 

 

Взрыв во дворе на ул. Болдина в Туле

27 ноября двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе дома на ул. Болдина в Туле отечественного автомобиля ВАЗ-2104. После чего прогремел взрыв. В данный момент известно, что пострадал один человек. У него повреждено лицо, он госпитализирован.

Саперы Росгвардии место происшествия проверили с помощью робота, предназначенного для безопасного осмотра предметов, которые могут нанести вред окружающим.
 
На месте ЧП обнаружены обломки взорвавшегося предмета. Видно, что часть металлическая, а другая часть — либо пластиковая, либо из тонкого металла. Также на месте происшествия найдено несколько батареек.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:10 +1
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