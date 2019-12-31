Самые резонансные происшествия 2019 года в Тульской области
Подборка самых громких случаев криминала и происшествий минувшего года по версии Myslo.ru
В Туле бойцы СОБРа при штурме застрелили мужчину
В пятницу, 1 марта, в одном из домов тульского Скуратово боец СОБРа при штурме частного дома застрелил 37-летнего Евгения Кислова. Евгений был психически нездоров, вооружен ножом и, с большой долей вероятности, опасен для окружающих.
Одна пуля прошла навылет через шею и застряла в газовой колонке. Вторая попала в область сердца. Медики в тот момент стояли наготове за дверью, но спасти раненого было не в их силах — им оставалось лишь зафиксировать смерть мужчины.
Как рассказала Myslo мать погибшего Ирина Кислова, у сына с детства были проблемы с психикой. Когда ему было 17 лет, во время очередного обострения он убил родного деда и напал на местного участкового, приехавшего на вызов, — отрубил шашкой несколько фаланг пальцев на руке.
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Раненый полицейский: Нападение, которого не было
24 мая стало известно о нападении на сотрудника тульской полиции: возле пункта приема металлолома на Орловском шоссе неизвестные якобы завладели табельным оружием старшего сержанта патрульной службы и произвели в него несколько выстрелов. 25-летний мужчина остался жив и сейчас проходит лечение. Ранение было тяжелым.
Подробности истории ни полиция, ни следком не разглашали. В официальном поле они остаются тайной до сих пор. Официально — преступников всё еще ищут, дело не прекращено. Однако, как стало известно Myslo из информированных источников, близких к расследованию, искать, скорее всего, уже никого не будут.
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Бойня в Алексине: почему полицейский-стажер начал стрелять в людей
Выстрелы прозвучали днем 10 ноября на окраине одной из деревень Алексинского района, что в 2−3 км от райцентра. Именно там собрались на «стрелку» для решения конфликта 17 человек. Двое с одной стороны — 23-летний алексинец Роман В. и его 28-летний брат полицейский-стажер Станислав В. Против них вышли 15 человек, местные спортсмены.
На месте завязалась драка, в ходе которой кто-то со стороны многочисленной группировки выстрелил в братьев из травматического оружия.
23-летний Роман получил травмы. Его брат Станислав выстрелил в воздух из своей «Сайги», чтобы отпугнуть противников, а потом стал стрелять и в направлении людей.
Громкий дебош в тульском кафе
В кафе Tom Sawyer, которое находится на Пролетарской набережной, произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии и полиции.
Взрыв во дворе на ул. Болдина в Туле
27 ноября двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе дома на ул. Болдина в Туле отечественного автомобиля ВАЗ-2104. После чего прогремел взрыв. В данный момент известно, что пострадал один человек. У него повреждено лицо, он госпитализирован.