Самые резонансные происшествия 2019 года в Тульской области

Фото из архива публикаций Myslo

В Туле бойцы СОБРа при штурме застрелили мужчину

В пятницу, 1 марта, в одном из домов тульского Скуратово боец СОБРа при штурме частного дома застрелил 37-летнего Евгения Кислова. Евгений был психически нездоров, вооружен ножом и, с большой долей вероятности, опасен для окружающих.

Одна пуля прошла навылет через шею и застряла в газовой колонке. Вторая попала в область сердца. Медики в тот момент стояли наготове за дверью, но спасти раненого было не в их силах — им оставалось лишь зафиксировать смерть мужчины.

Как рассказала Myslo мать погибшего Ирина Кислова, у сына с детства были проблемы с психикой. Когда ему было 17 лет, во время очередного обострения он убил родного деда и напал на местного участкового, приехавшего на вызов, — отрубил шашкой несколько фаланг пальцев на руке.

«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке

Летом в Myslo обратились жители Комарок – поселка в Пролетарском округе Тулы. Они опасались, что может произойти экологическая катастрофа. Дело в том, что рядом с новой канализационной насосной станцией (КНС) из-под земли начало выходить на поверхность что-то очень похожее на мазут.

На момент нашего приезда на место диаметр лужи неф­тепродуктов составлял около 3-4 метров, а глубина до 20 см. Кроме того, рядом с ней было несколько маленьких лужиц.

Под Тулой рядом с частным домом образовался провал глубиной в пять этажей

В мае этого года в селе Дедилово во дворе одного из частных домов провалился грунт. В результате образовался гигантский провал размером с пятиэтажный дом: глубина ямы навскидку не менее 15 метров, диаметр — около 30 метров. По словам местных жителей, в этот момент они слышали сильный гул.

Владелец дома, огород которого в одну минуту ушел под землю, приобрел домовладение недавно и использовал как дачу в летний период.

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Раненый полицейский: Нападение, которого не было

24 мая стало известно о нападении на сотрудника тульской полиции: возле пункта приема металлолома на Орловском шоссе неизвестные якобы завладели табельным оружием старшего сержанта патрульной службы и произвели в него несколько выстрелов. 25-летний мужчина остался жив и сейчас проходит лечение. Ранение было тяжелым.

Подробности истории ни полиция, ни следком не разглашали. В официальном поле они остаются тайной до сих пор. Официально — преступников всё еще ищут, дело не прекращено. Однако, как стало известно Myslo из информированных источников, близких к расследованию, искать, скорее всего, уже никого не будут.

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Дебоширу с ул. Пузакова в Туле вменяют попытку терроризма

14 августа в полицию поступило сообщение, что житель дома №18 по ул. Пузакова угрожает взорвать дом . Он закрылся в своей квартире на первом этаже и, предположительно, открыл конфорки газовой плиты. Злоумышленник был вооружен топором и молотком. Кроме того, вместе с ним в жилище находилась женщина, которая не выглядела испуганной или подавленной.

Спустя некоторое время полицейские смогли улучить удобный момент и проникли в квартиру по приставной лестнице. В ходе «мини-штурма» никто не пострадал.

Злоумышленнику вменяют ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к преступлению и совершение действий, которые квалифицируются как террористический акт). По нашей информации, расследованием инцидента занимаются УФСБ России по Тульской области и региональная полиция.

Грабитель-отморозок отрезал тулячке палец ради золотого кольца

Региональная полиция сообщила о том, что в Киреевском районе был задержан 28-летний ранее судимый мужчина, который подозревается в разбое. По данным стражей порядка, злоумышленник направлялся в частный дом с конкретной целью — совершить нападение.

Корреспондентам Myslo удалось выяснить детали этого шокирующего преступления , а также пообщаться с жертвой. Оказалось, что преступник не только жестоко избил и ограбил потерпевшую. Отморозок отрезал женщине безымянный палец, на котором было золотое кольцо!

Разбойное нападение на дом жительницы поселка Березовский Таисии Поликарповой было совершено среди бела дня. Как рассказала соседка, она и ее близкие обедали, когда услышали слабый стук. На улице была залитая кровью Таисия, которая каким-то чудом держалась на ногах. Женщина прошептала, что ее ограбили, после чего попросила вызвать скорую и полицию…