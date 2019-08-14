Туляк угрожает взорвать пятиэтажку на улице Пузакова

Фото Сергея Старикова.

Днем 14 августа к дому №18 по ул. Пузакова в Туле прибыли пожарные расчеты, полиция и работники газовой службы. По имеющейся на данный момент информации, причиной вызова стало сообщение одного из жильцов дома, что он намерен совершить взрыв и якобы уже пустил в квартире газ.

Как сообщает корреспондент Myslo с места события, в данный момент мужчина забаррикадировался в своей квартире на первом этаже и вооружен молотком. С ним ведут переговоры сотрудники полиции.

Буквально на глазах у корреспондента, предполагая, что мужчина отвлекся, полицейский схватил его за руку через окно, но тот отскочил и начал кричать, что якобы у него пытаются отобрать квартиру, и оскорбил правоохранителей.

Отметим, что подоконник в квартире залит кровью. Судя по всему, мужчина сам себе порезал руку.

Myslo продолжает следить за событиями.