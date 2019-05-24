В Туле совершено вооруженное нападение на полицейского

Фото Сергея Старикова.

Неизвестные выстрелили в стража порядка и скрылись. Он ранен и доставлен в больницу.

Нападение произошло утром 24 мая на Косой Горе в Туле у пункта приема лома. По имеющейся в распоряжении редакции информации, по подозрению в совершении преступления разыскивают нескольких человек, которые могут передвигаться на «ВАЗ-2114».

На месте происшествия находится большое количество сотрудников полиции, в том числе руководство областного ведомства. На данный момент известно, что стражу порядка причинили огнестрельное ранение. Был ли это травматический пистолет или боевой, пока не уточняется.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что в настоящее время сотрудник полиции госпитализирован.

Примерно в 11.20 в направлении Косой Горы проследовало большое количество грузовых машин с бойцами спецподразделения, БТР, ТИГР и другая спецтехника. Связано ли это с нападением на стража порядка, на данный момент неизвестно.

«Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление и обнаружение причастных к происшествию и выяснение всех обстоятельств случившегося», – сообщает пресс-служба ведомства.

Также в ведомстве отметили, что появившаяся в сети информация о том, что у пострадавшего было похищено табельное оружие, не соответствует действительности.