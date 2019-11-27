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Взрыв на ул. Болдина в Туле: эксперты обнаружили обломки взорвавшегося предмета

Взрыв на ул. Болдина в Туле: эксперты обнаружили обломки взорвавшегося предмета

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

Как сообщает корреспондент Myslo, по состоянию на 11.30 во двор дома №106-а по ул. Болдина прибыла еще одна группа полицейских, которая оцепила большую территорию. Эксперты продолжают осмотр автомобиля ВАЗ-2104.

По словам нашего корреспондента, правоохранители, предположительно, обнаружили обломки взорвавшегося предмета. Видно, что часть металлическая, а другая часть — либо пластиковая, либо из тонкого металла.

Также на месте происшествия найдено несколько батареек.

От очевидцев поступают сообщения, что ближайшие к месту ЧП здания также осматривают кинологи с собаками.

Официальной информации от правоохранителей нет.

Напомним, утром 27 ноября в Туле напротив дома 106-а на улице Болдина прогремел взрыв. По имеющейся на настоящий момент информации, двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе отечественного автомобиля ВАЗ-2104. Что дальше произошло, сейчас пытаются установить правоохранители. В данный момент известно, что пострадал один человек. У него повреждено лицо, он госпитализирован.

Саперы Росгвардии привезли на место происшествия робота, предназначенного для безопасного осмотра предметов, которые могут нанести вред окружающим.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:54 +7
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