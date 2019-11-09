Почему в Туле стражи порядка позволили дебоширу бить людей и громить кафе?

Фото: стоп-кадр из видео

Myslo публикует видео, снятое очевидцем погрома в одном из кафе на Пролетарской набережной в Туле. Как следует из комментариев за кадром, правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли.



На кадрах, которым с Myslo поделилась очевидец, это тоже видно: в присутствии стражей порядка (на данный момент нельзя точно сказать, кто это был — сотрудники Росгвардии, или полиции) мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку. Впрочем, за пару секунд до этого последняя сама подбежала к скандалящим людям и, возможно, при этом в ее руках была бутылка, которую она использовала в качестве оружия.



Но самый главный вопрос — почему стражи порядка не надели на дебошира наручники, или хотя бы не вывели его на улицу.

Просим полицию и Росгвардию разобраться в случившемся и прокомментировать действия сотрудников.