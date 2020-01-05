За 4 дня нового года 99 человек сели за руль пьяными

С 1 по 4 января 2020 года в регионе было выявлено и привлечено к ответственности 99 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Из них 47 привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 47 по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и 5 водителей, которые ранее уже наказывались за подобные нарушения.

Такие водители из Алексина, Новомосковска, Суворова и Тулы в ближайшее время будут привлечены к уголовной ответственности.

Усиленный вариант несения службы сотрудниками Госавтоинспекции будет продолжаться вплоть до завершения праздничных новогодних дней. Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС приближены к местам массового скопления граждан.



Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо лишением свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.