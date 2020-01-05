новости
новости
Регистрация
За 4 дня нового года 99 человек сели за руль пьяными

За 4 дня нового года 99 человек сели за руль пьяными

Сотрудниками Госавтоинспекции продолжается работа по выявлению нетрезвых водителей на автодорогах Тульской области.

С 1 по 4 января 2020 года в регионе было выявлено и привлечено к ответственности 99 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Из них 47 привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 47 по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и 5 водителей, которые ранее уже наказывались за подобные нарушения.

Такие водители из Алексина, Новомосковска, Суворова и Тулы в ближайшее время будут привлечены к уголовной ответственности.

Усиленный вариант несения службы сотрудниками Госавтоинспекции будет продолжаться вплоть до завершения праздничных новогодних дней. Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС приближены к местам массового скопления граждан.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо лишением свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
пьяные за рулемводители
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
Самые резонансные происшествия 2019 года в Тульской области
Самые резонансные происшествия 2019 года в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.