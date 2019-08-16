Дебоширу с ул. Пузакова в Туле вменяют попытку терроризма

Фото и видео Сергея Старикова.

Как стало известно корреспонденту Myslo, мужчине, который 14 августа угрожал взорвать квартиру на ул. Пузакова в Туле, вменяют ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к преступлению и совершение действий, которые квалифицируются как террористический акт). По нашей информации, расследованием инцидента занимаются УФСБ России по Тульской области и региональная полиция.

Напомним , днем 14 августа в полицию поступило сообщение, что житель дома №18 по ул. Пузакова угрожает взорвать дом. Он закрылся в своей квартире на первом этаже и, предположительно, открыл конфорки газовой плиты. Злоумышленник был вооружен топором и молотком. Кроме того, вместе с ним в жилище находилась женщина, которая не выглядела испуганной или подавленной.

Часть жильцов дома пришлось эвакуировать, а оперативно прибывшие на место газовщики перекрыли в подъезде газ.

Переговоры с дебоширом велись через разбитое окно, подоконник которого был залит кровью, и продолжались около полутора часов. В ходе них мужчина потребовал бутылку алкоголя, шоколадку, листок и авторучку.

«Террорист» выкрикивал в адрес полицейских различные угрозы, оскорбления, а также призывал собравшихся на шум прохожих совершать действия, которые могли повлечь массовые жертвы и серьезные разрушения. Свой поступок он объяснял тем, что судебные приставы и полиция собираются отобрать у него квартиру.

Спустя некоторое время полицейские смогли улучить удобный момент и проникли в квартиру по приставной лестнице. В ходе «мини-штурма» никто не пострадал.

Отметим, что переговоры с мужчиной вел начальник зареченских участковых Сергей Донюшкин, на счету которого уже есть похожий случай . 9 января в доме на ул. Демидовской он вел переговоры, освободил из заложников 2-летнего ребенка и был вынужден прострелить ноги домашнему дебоширу.