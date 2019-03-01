В тульском поселке Скуратово при штурме частного дома застрелен мужчина

Фото Сергея Старикова

Как стало известно Myslo, сегодня, 1 марта, сотрудников правоохранительных органов вызвали на семейный скандал в один из частных домов поселка Скуратово. Дебоширил мужчина. По нашей информации, он был вооружен ножом.

По неподтвержденным пока данным, в ходе скандала мужчина угрожал убить свою пожилую мать, и поджечь жилище. Было принято решение штурмовать дом силами СОБР.

В момент штурма, по нашей информации, дебошир оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ликвидирован.

В пресс-службе СК РФ и УМВД по Тульской области от комментариев пока воздержались, Myslo будет следить за развитием событий. Все подробности происшествия выясняются.