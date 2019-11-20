Фото: стоп-кадр из видео
Дебош в тульском кафе: хулиган встретит Новый год за решеткой
Мужчину заключили под стражу до 3 января 2020 года.
В среду 20 ноября Пролетарский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения мужчине, который устроил погром в кафе Tom Sawyer.
Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка) и п. «д» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).
«Суд с учетом мнения прокурора избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2020 года», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Московской области после дебоша в тульском кафе Tom Sawyer, передано для дальнейшего расследования в территориальный отдел следственного управления.
Напомним, в кафе Tom Sawyer, которое находится на Пролетарской набережной, произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии и полиции.
Как следует из комментариев за кадром, правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли. На кадрах, которыми со «Слободой» поделился очевидец, это хорошо видно: в присутствии стражей порядка мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку. Впрочем, за пару секунд до этого последняя сама подбежала к скандалящим людям и, возможно, при этом в ее руках была бутылка, которую она использовала в качестве орудия.
Почему стражи порядка не надели на дебошира наручники или хотя бы не вывели его на улицу, непонятно.
Региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту бездействия сотрудников правоохранительных органов. Следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента и дать юридическую оценку произошедшему.
А тем временем четверо сотрудников Росгвардии, которые выезжали на вызов в кафе, были уволены «за грубое нарушение служебной дисциплины».
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