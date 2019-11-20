Дебош в тульском кафе: хулиган встретит Новый год за решеткой

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Мужчину заключили под стражу до 3 января 2020 года.

В среду 20 ноября Пролетарский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения мужчине, который устроил погром в кафе Tom Sawyer.

Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка) и п. «д» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).

«Суд с учетом мнения прокурора избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2020 года», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.