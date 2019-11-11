Разборка в Алексине: стрелявший в людей полицейский в 2017 году спас ребенка

Как стало известно Myslo, задержанный алексинец, 28-летний Станислав Волошин, уже становился героем публикаций и в позапрошлом году стал известен едва ли не на всю страну.

Отслужив в армии, Станислав Волошин вернулся в родной Алексин и начал искать себя. Около года проработал в местной пожарной части, служил в ОМОНе, в последние полгода проходил стажировку в Алексинском ГИБДД.

В свою бытность спасателем Станислав совершил геройский поступок: спас от смерти выпавшего из окна ребенка. Напомним эту историю.

25 мая 2017 года на пульт дежурного диспетчерской службы пожарной охраны в Алексине от очевидцев поступило сообщение, что на одной из улиц райцентра из окна пятиэтажного дома выпал ребенок. Полуторагодовалая малышка зацепилась за карниз четвертого этажа.

Спасатели прибыли на место, мгновенно развернули автолестницу, по которой и успел забраться спасатель Станислав Волошин. Он аккуратно снял маленькую Полину с карниза и спустил вниз.

На видео – часть «спасательной операции».



Видео Полины Севостьяновой.

Бывшие коллеги из пожарной части не отказались побеседовать с корреспондентами Myslo, о задержанном они отзывались только положительно.

Напомним, 10 ноября в Алексине Станислав Волошин был задержан после массовой разборки со стрельбой, в ходе которой погиб человек и еще один ранен. Подробности истории – здесь.