новости
новости
Регистрация
Разборка в Алексине: стрелявший в людей полицейский в 2017 году спас ребенка

Разборка в Алексине: стрелявший в людей полицейский в 2017 году спас ребенка

Что известно о задержанном стажере-ДПСнике.

Как стало известно Myslo, задержанный алексинец, 28-летний Станислав Волошин, уже становился героем публикаций и в позапрошлом году стал известен едва ли не на всю страну.

Отслужив в армии, Станислав Волошин вернулся в родной Алексин и начал искать себя. Около года проработал в местной пожарной части, служил в ОМОНе, в последние полгода проходил стажировку в Алексинском ГИБДД.

В свою бытность спасателем Станислав совершил геройский поступок: спас от смерти выпавшего из окна ребенка. Напомним эту историю.

25 мая 2017 года на пульт дежурного диспетчерской службы пожарной охраны в Алексине от очевидцев поступило сообщение, что на одной из улиц райцентра из окна пятиэтажного дома выпал ребенок. Полуторагодовалая малышка зацепилась за карниз четвертого этажа.

Спасатели прибыли на место, мгновенно развернули автолестницу, по которой и успел забраться спасатель Станислав Волошин. Он аккуратно снял маленькую Полину с карниза и спустил вниз.

На видео – часть «спасательной операции».


Видео Полины Севостьяновой.

Бывшие коллеги из пожарной части не отказались побеседовать с корреспондентами Myslo, о задержанном они отзывались только положительно.

 

Напомним, 10 ноября в Алексине Станислав Волошин был задержан после массовой разборки со стрельбой, в ходе которой погиб человек и еще один ранен. Подробности истории – здесь.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:19 +5
Другие статьи по темам
Событие
стерльба в Алексинеполицейский-стажер
Люди
Станислав Волошин
Место
АлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом обучающий семинар для госслужащих
«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом обучающий семинар для госслужащих
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.