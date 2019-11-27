Взрыв на ул. Болдина в Туле: саперы Росгвардии используют робота

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, по состоянию на 10.22 саперы Росгвардии привезли во двор дома № 106-а на ул. Болдина робота, предназначенного для безопасного осмотра предметов, которые могут нанести вред окружающим.

Также они используют специальное устройство, которое гасит радиоволны в определенном радиусе, тем самым предотвращая возможность дистанционного подрыва.

Все эти предметы находятся сейчас рядом с автомобилем ВАЗ-2104, возле которого ранее двое мужчин обнаружили пакет с взрывоопасным предметом. Салон машины сейчас также досматривают.

Кроме того, на место происшествия прибыли сотрудники регионального Следственного комитета.

На данный момент представители правоохранительных органов пока официально не комментируют происшествие.

На момент публикации новости двор оцеплен.

Напомним, утром 27 ноября в Туле напротив дома 106-а на улице Болдина прогремел взрыв. По имеющейся на настоящий момент информации, двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе отечественного автомобиля ВАЗ-2104. Что дальше произошло, сейчас пытаются установить правоохранители. В данный момент известно, что пострадал один человек. У него повреждено лицо, он госпитализирован.