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Грабитель-отморозок отрезал тулячке палец ради золотого кольца: жертва рассказала подробности

Грабитель-отморозок отрезал тулячке палец ради золотого кольца: жертва рассказала подробности

Жестокое разбойное нападение было совершено в Киреевском районе. Myslo выяснил подробности этого шокирующего преступления.

Накануне региональная полиция сообщила о том, что в Киреевском районе был задержан 28-летний ранее судимый мужчина, который подозревается в разбое. По данным стражей порядка, злоумышленник направлялся в частный дом с конкретной целью — совершить нападение.
 
Корреспондентам Myslo удалось выяснить детали этого шокирующего преступления, а также пообщаться с жертвой. Оказалось, что преступник не только жестоко избил и ограбил потерпевшую. Отморозок отрезал женщине безымянный палец, на котором было золотое кольцо!
 
Разбойное нападение на дом жительницы поселка Березовский Таисии Поликарповой было совершено среди бела дня. Как рассказала соседка, она и ее близкие обедали, когда услышали слабый стук. На улице была залитая кровью Таисия, которая каким-то чудом держалась на ногах. Женщина прошептала, что ее ограбили, после чего попросила вызвать скорую и полицию…
 
 
Вычислить отморозка получилось благодаря показаниям потерпевшей и камерам видеонаблюдения на одном из домов рядом с местом происшествия. На записи видно, что на голове у предполагаемого преступника была очень приметная шапка.
 
Судя по поведению, он либо был уверен в том, что его жертва мертва и поэтому не боялся быть задержанным, либо просто глуп. Кстати, позднее выяснилось, что он не только знаком с Таисией и бывал в ее доме — у него в поселке несколько родственников, которые, конечно же, знают пострадавшую.
 
 
Потерпевшая сейчас находится в больнице, она перенесла операцию. Таисия рассказала корреспонденту Myslo шокирующие детали ограбления. Женщина с ужасом вспоминает тот день. Она как обычно занималась своими делами, а затем прилегла подремать. На часах было около двух часов дня, когда она услышала стук открывшейся двери.
 
- Я спросила «Кто там?». Думала, свои. Слезла с дивана, и тут он [преступник], как ястреб, на меня налетел и начал избивать. Я заметила, что у него на руке была черная перчатка. Когда он ее вонзил мне в голову, было такое ощущение, что с трудом ее вытаскивает — это кастет что-ли был… Он схватил меня за руку, повалил на пол и потянул, а потом я почувствовала, как он мне палец «пилюкает»… Сорвал цепочку с меня, полез в шкафы, все оттуда вытряхивал, — рассказывает женщина.
 
По словам Таисии, она пыталась притвориться мертвой и даже специально хрипела для этого. В какой-то момент она сумела разглядеть, что нападавший оглядывает то, что натворил и словно ехидно улыбался. Преступник даже хотел поставить на нее массивный диван, но не смог его поднять.
 
 
- Наверное, хотел, чтобы я под диваном осталась — никуда не выползла и сдохла. Потом услышала, что он хлопнул дверью и ушел. Открыла глаза, перевернулась, попыталась встать, но не смогла и поползла на улицу. Там, наверное, от болевого шока встала и побежала к соседке. Она вызвала скорую, полицию, — вспоминает Таисия случившийся с ней ужас.
 
На протяжении всего нападения злоумышленник не произнес ни слова. Но женщина уверена, что он хотел ее убить — только этим можно объяснить наглость, хладнокровность и жестокость совершенного преступления.
 
- Я знаю этого человека. Он в Липках живет, а его тетка на моей улице. На него вообще никогда не могла бы подумать — всё время здоровался… Хотя вспоминаю случай, когда золовка купила холодильник, а он помогал заносить. На мне была цепочка золотая, кольцо и сережки. Он с таким смехом, или не смехом, вроде как пошутил тогда и бросил «Снимай с себя золото!», — говорит Таисия Поликарпова.
 
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».

 

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:16 +6
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