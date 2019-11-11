Бойня в Алексине: почему полицейский-стажер начал стрелять в людей

Фото с места происшествия.

По информации Myslo, на «стрелке» брат задержанного получил ранения, после чего стажер взялся за ружье.

В УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент в Алексинском районе. Myslo писал об этом здесь.

- Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия в Алексинском районе. Как стало известно, в воскресенье, 10 ноября, произошел бытовой конфликт с участием стажера полиции и его брата с одной стороны и группой лиц в количестве около 15 человек с другой.



По предварительной информации, один из участников инцидента совершил несколько выстрелов из травматического оружия. В результате стрельбы брат стажера получил телесные повреждения.



Предположительно, в качестве ответных действий стажер из зарегистрированного охотничьего ружья произвел сначала предупредительные выстрелы в воздух, после чего, учитывая агрессивное поведение нападавших, выстрелил в их сторону. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В пресс-службе СК сообщили:

- Подозреваемый, находясь на территории заброшенной автозаправочной станции, расположенной в 115 м от автодороги «Железня — Алексин», в ходе произошедшего конфликта с потерпевшим произвел в последнего из имевшегося у него самозарядного гладкоствольного карабина выстрел в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

Корреспонденты Myslo побывали на месте происшествия, пообщались с алексинцами. И вот что удалось выяснить.

Выстрелы прозвучали днем 10 ноября на окраине одной из деревень Алексинского района, что в 2−3 км от райцентра. Именно там собрались на «стрелку» для решения конфликта 17 человек. Двое с одной стороны — 23-летний алексинец Роман В. и его 28-летний брат полицейский-стажер Станислав В.

Против них вышли 15 человек, местные спортсмены.

Из-за чего возник конфликт, точно пока неизвестно. По некоторым данным, ссора началась накануне в местном клубе «Фрегат», после чего участники решили выяснить, кто прав, кто виноват, на «стрелке».

На месте завязалась драка, в ходе которой кто-то со стороны многочисленной группировки выстрелил в братьев из травматического оружия.

23-летний Роман получил травмы. Его брат Станислав выстрелил в воздух из своей «Сайги», чтобы отпугнуть противников, а потом стал стрелять и в направлении людей.

По некоторым данным, прицельных выстрелов было два и оба — результативные. Пострадали двое. По нашей информации, в больницу раненых отвез один из участников конфликта на своем автомобиле.

Один из пострадавших, 31-летний мужчина, умер. За жизнь второго борются врачи — у него также огнестрельное ранение брюшной полости.



Погибший 31-летний алексинец.

Известно, что задержанный Станислав В. около полугода работал стажером в должности инспектора ДПС, а ранее проходил службу в других подразделениях правоохранительной системы.

Как сообщили в УМВД, в отношении стажера назначена служебная проверка, в ходе которой будут изучены все детали случившегося и принято решение о дисциплинарных наказаниях лиц, ответственных за профилактику противоправных деяний среди личного состава. Стажер не будет принят на службу в органы внутренних дел, к дисциплинарной ответственности будет привлечен его поручитель.